Bitka med strankama: Kdo bo koga?

Parlamentarna preiskovalka, ki se je v državnem svetu rodila s polomljenim pultom in komedijo zmešnjav, se v hramu demokracije nadaljuje z novo epizodo političnega preigravanja. Ker izvoljeni predsednik po mnenju opozicije nezakonito vodi preiskavo lastne stranke, se bodo s tem ukvarjali še organi pregona. "Očitno gre za atentat na demokracijo, zato smo v petek, 20. julija letošnjega leta, na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in policijo vložili obvestilo o sumu storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja," pravi poslanec SDS Rado Gladek. "Tomaž Lah se spreneveda, izigrava zakonodajo, krši zakonodajo, laže vsem, zato, da ščiti Roberta Goloba in pa GS," pa dodaja Žan Mahnič.

Laha so namreč v SDS, skupaj s 36 drugimi poslanci Svobode, predlagali za priče, kar pomeni, da zaradi konflikta interesov ne more več voditi preiskovalke. Zato so zadeve vzeli v svoje roke in skušali danes sklicati prvo delovno sejo. Neuspešno. Saj jim v Svobodi vračajo z očitki. "Gre za neke vrste poskus nezakonitega prevzema te komisije. Ti pritiski me ne bodo prestrašili. Še naprej bom seveda vodil preiskovalno komisijo v skladu z odločitvijo DZ, ki še vedno velja," zagotavlja Lah. Kakršnokoli kaznivo dejanje pa zanikajo. "Ocenjujem tudi kot krivo ovadbo in sem prepričan, da bo zavržena," doda Lah.

Tu pa je še vzporedni postopek predsednice državnega zbora, za katerega so v opoziciji prepričani, da bo služil le kot dodatna blokada dela preiskovalke, ki bi pod lupo vzela financiranje največje vladne stranke. "Cilj je samo eden. Ščitenje rabot in mafijskih poslov Roberta Goloba. Njegove klike, še takrat, ko je bil na Gen-I. In vseh tistih, ki so pri teh svinjarijah, vključno z nakazili denarja tako v tujino, kot bivši generalni sekretarki, sodelovali," pove Mahnič. "Ne. Ta teza, absolutno ne drži. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, o kateri bomo odločali danes, v nobenem primeru in nikakor ne bo imela vpliva na katerokoli od preiskovalk, ki so že ustanovljene in delujejo," pa zagotavlja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Saj da zakoni ne morejo delovati retroaktivno. Računsko sodišče je sicer pri reviziji poslovanja strank v supervolilnem letu 2022 mnenje s pridržkom izdala le Janševi SDS.