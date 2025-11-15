Igralec iz Talentov v belem izgublja bitko z neozdravljivo ALS: koliko pacientov pa pri nas?

Amiotrofična lateralna skleroza je bolezen mnogih obrazov, saj je zanjo značilno postopno propadanje različnih delov živčevja.

"Bolezen je smrtna, je bolezen starosti. Gre za degenerativno bolezen osrednjega živčevja. Tako je, da če se trije srečajo z isto boleznijo, se ne bodo prepoznali drug v drugem. Bolezen začne tipično žariščno in lahko na različnih delih," pojasnuje vodja tima za ALS na Kliničnem inštitutu za klinično nevrofiziologijo v UKC Ljubljana Janez Zidar.

Na začetku je najpogosteje izrazito šibkejša ena roka oziroma ena stran telesa. Približno tretjina ima težave z govorom, žvečenjem ali požiranjem, peščica pa že na začetku težje diha, razlaga vodja tima za ALS v ljubljanskem UKC-ju. "Potem pa se to bolj ali manj generalizira. Zgleda, da na ta način tudi potuje bolezen od celice do celice kot prionske bolezni, nore krave, da gredo samo z ene roke na drugo roko."