Bitka za 5G v Sloveniji

Pred nekaj dnevi je podjetje Startkom d. o. o. Francija Zavrla javnosti sporočilo, da prevzema vso komunikacijo povezano s podjetjem Huawei v Sloveniji. Neuradno smo izvedeli, da je Franci Zavrl prevzel vse delo povezano z razpisi in industrijskim razvojem Huaweia v Sloveniji. Kot vse kaže, se bo trudil, da Slovenija sprejme varnostno sporno tehnologijo in v razvoj omrežja v naslednjih letih vloži verjetno več sto milijonov evrov. Slovenija je namreč pred odločitvijo, kdo bo gradil najpomembnejšo informacijsko avtocesto. Slovenci pa z izgradnjo raznih avtocest nimamo najboljših izkušenj.

Tako smo vstopili v svetovno igro hegemonov, ZDA in Kitajske v boju za nadzor nad prihodnostjo. Zadnji zapleti v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko bodo imeli očitno posledice tudi pri nas. Postali smo del merjenja moči Washingtona in Pekinga. V Kanadi so po nalogu Američanov zaprli hčerko ustanovitelja Huaweia, glavno finančno direktorico podjetja, in prepovedali uporabo kitajske visoke tehnologije, Kitajci pa so napovedali povračilne ukrepe in prepovedali izvoz redkih kovin, Googlu in Facebooku pa zagrozili, da bodo z njimi ravnali, kot Američani ravnajo s Huaweiem.

Gre za 2,4 bilijona evrov

Reuters je pred nekaj meseci poročal, da bo po oceni finančnega podjetja Greenstill v naslednjih dveh letih 5G infrastruktura na svetovnem nivoju stala 2 tisoč 370 milijard evrov. Tako je logično, da želijo lobistična podjetja, kot je Statkom, pristaviti svoj lonček povsod, kjer vidijo svoj zaslužek, a težava je v tem, da zastopajo podjetje, ki s svojo tehnologijo prinaša še vrsto bolečih in nevarnih stranskih učinkov. Huawei je tako pristal na črni listi cele vrste držav po celem svetu in, kot vse kaže, slovenska vlada ni naklonjena lobiranju Startkoma v imenu Huaweia za vzpostavitev 5G tehnologije v Sloveniji. Razpis za izgradnjo testnega omrežja v Sloveniji vodi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS bo tudi podeljeval frekvence v različnih valovnih spektrih. Po naših informacijah pa bo vlada Marjana Šarca zelo previdna pri izbiri ponudnika strojne opreme. Včeraj so obravnavali poročilo o stanju na področju kibernetske varnosti v Sloveniji in bodo tudi ustrezno ukrepali. Huawei je sicer v Sloveniji že prisoten s svojimi modemi LTE četrte generacije.

Kaj je 5G?

Zadnjih 40 let je vsaka generacija mobilne komunikacije prinesla nekaj novega. Prva generacija, 1G, je leta 1979 prinesla zvok, 2G leta 1991 tekst, 3G pa že mobilni splet, prvo mobilno spremljanje televizije in opravljanje videoklicev. 4. generacija, imenovana tudi 4G ali LTE, je pred leti prenos podatkov desetkrat pohitrila in s tem omogočila razumljive videokonference in precej boljšo uporabniško izkušnjo. Leta 2008 pa je NASA prva začela z razvojem pete generacije mobilne tehnologije – 5G.

Za razumevanje hitrosti prenosa podatkov pete generacije, ki deluje na povsem drugačnih frekvencah in principih kot predhodniki, moramo poznati le eno primerjavo.