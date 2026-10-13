Bitka za Ljubljano odprta: karte razkrivajo v Svobodi, SDS, SD ...

Mestni odbor SDS Ljubljana bo danes uradno predstavil kandidata za župana prestolnice in listo za mestni svet. Po poročanju medijev naj bi v župansko tekmo poslali arhitekta Aleša Vrhovca.

Bo v boj vstopil nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič? FOTO: Bobo

Prav tako naj bi se za mesto župana prestolnice potegoval kandidat Gibanje Svoboda. Po poročanju medijev naj bi v boj vstopil nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. Stranka bo sicer popoldne predstavila več svojih županskih kandidatov. Omenjena bi se lahko pridružila doslej znanim kandidatom v Ljubljani, aktualnemu županu Jankoviću in sokoordinatorju Levice Luki Mescu, ki danes tudi formalno vlagata kandidaturi, sopredsedniku stranke Ljubljana smo vsi Tonetu Ropu, prvaku Piratov Jasminu Feratoviću, kandidatki Vesne in civilne družbe Apoloniji Simon, kandidatu Preroda Gregorju Novaku, Alešu Primcu iz stranke Glas za otroke in družine, nekdanjemu mestnemu svetniku Mihaelu Jarcu in vplivnežu Aleksandru Repiću.

Kandidiral bo tudi vplivnež Aleksandar Repić. FOTO: Bobo