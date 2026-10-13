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Bitka za Ljubljano odprta: karte razkrivajo v Svobodi, SDS, SD ...

Ljubljana, 13. 10. 2026 06.19 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
V štabu stranke Gibanje Svoboda

Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi razkrili v Svobodi, SDS in SD, uradno bosta kandidaturo vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice.

Mestni odbor SDS Ljubljana bo danes uradno predstavil kandidata za župana prestolnice in listo za mestni svet. Po poročanju medijev naj bi v župansko tekmo poslali arhitekta Aleša Vrhovca.

Bo v boj vstopil nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič?
Bo v boj vstopil nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič?
FOTO: Bobo

Prav tako naj bi se za mesto župana prestolnice potegoval kandidat Gibanje Svoboda. Po poročanju medijev naj bi v boj vstopil nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. Stranka bo sicer popoldne predstavila več svojih županskih kandidatov.

Omenjena bi se lahko pridružila doslej znanim kandidatom v Ljubljani, aktualnemu županu Jankoviću in sokoordinatorju Levice Luki Mescu, ki danes tudi formalno vlagata kandidaturi, sopredsedniku stranke Ljubljana smo vsi Tonetu Ropu, prvaku Piratov Jasminu Feratoviću, kandidatki Vesne in civilne družbe Apoloniji Simon, kandidatu Preroda Gregorju Novaku, Alešu Primcu iz stranke Glas za otroke in družine, nekdanjemu mestnemu svetniku Mihaelu Jarcu in vplivnežu Aleksandru Repiću.

Kandidiral bo tudi vplivnež Aleksandar Repić.
Kandidiral bo tudi vplivnež Aleksandar Repić.
FOTO: Bobo

Glede na napovedi bi v tekmo s svojim kandidatom ali pa kandidatko (kot možno ime se omenja podpredsednica stranke Mojca Sojar) lahko vstopila tudi NSi, ali bo to storila tudi SD, pa bo ta stranka povedala po koncu današnje volilne konvencije SD Ljubljana.

Pestro predvolilno dogajanje je tudi drugje. V Mariboru bosta danes kandidaturi vložila županski kandidat Andrej Matvoz in kandidatna lista Gibanja Svoboda za mestni svet, podporo Matevžu Frangežu pa bodo izrekli na programskem kongresu Liste kolesarjev in pešcev.

Mestni odbor SDS Kranj bo predstavil Karin Planinšek kot kandidatko za županjo Mestne občine Kranj, Celjska županova lista pa Bojana Šrota kot kandidata za župana Celja.

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