Bitka za naravni biser: skrb za varnost in grožnje z zaprtjem

Občina Gorje že od leta 2014 poziva ministrstvo za naravne vire in prostor (prej ministrstvo za okolje in prostor), naj uredi zakonito upravljanje z naravno vrednoto sotesko Vintgar. Vendar pa se po besedah župana Petra Torkarja v dobrih 12 letih ni zgodilo nič: "Vsako leto se le ponavljajo obljube, da se pripravljajo in usklakujejo." Zdaj je župan v dopisu ministrstvu zagrozil, da bo zaradi pravno neurejenega statusa zaprl dostop do Blejskega vintgarja, a kasneje za N1 dodal, da si ne želi zaprtja, temveč le, da država prevzame odgovornost. "Kot župan ne nameravam prevzemati odgovornosti - moralne, kazenske ali odškodninske - za nekaj, na kar občina nima vpliva," pa Torkar pravi za našo televizijo. Za petek je na to temo sklical tudi izredno sejo na to temo.

Vintgar FOTO: Shutterstock

S sotesko je doslej upravljalo Turistično društvo Gorje, katerega predsednik je nekdanji zdravstveni minister v času Janšine vlade Janez Poklukar. Kot nam je odgovoril na novinarska vprašanja, "trenutno med društvom in občino ni odprtega pravnega spora", zadnja zadeva pa da je bila zaključena na upravnem sodišču, ki je odločilo, da je bil sklep o taksi nezakonit. Kot je poročal Dnevnik, naj bi spor med turističnim društvom in občino segal v leto 2019, ko je občina spremenila odlok o občinskih taksah. Leta 2022 je društvu izdala dve odločbi za plačilo takse, za 200.000 in za 400.000 evrov. Na naslednjo odločbo leta 2023 pa se je društvo pritožilo, sledil je upravni spor. Društvo je namreč trdilo, da je občina prekoračila pooblastila, saj da nima pristojnosti za predpisovanje in odmerjanje občinske takse na naravni vrednosti državnega pomena znotraj Triglavskega narodnega parka, katere raba predstavlja splošno rabo naravne vrednosti.

Več v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Z društva so nam zdaj sporočili, da si želijo, da se zgodba tu zaključi in da energijo usmerijo v prihodnost. Župana vabijo k odgovornemu in povezovalnemu ravnanju ter poudarjajo, da je Soteska Vintgar skupna vrednota, "zato si želimo sodelovanja, ne zaostrovanja". "Verjamemo, da je čas, da v ospredje stopijo rešitve in rezultati, ne konflikti in grožnje," odgovarja Poklukar. Dodaja, da ostajajo osredotočeni na varnost, naravo in obiskovalce. "Za obiskovalca ne bo razlike, obiskovalci bodo imeli večjo varnost," pa sporoča Torkar. Ker občina s sotesko ne upravlja, pa ne po njegovih besedah ne morejo zagotoviti ravni varnosti, ki jo zahtevajo veljavni predpisi in splošna načela skrbnega ravnanja. Slednje je zapisal tudi v dopisu ministrstvu.

Poklukar medtem očitke o nezakonitem in neodgovornem upravljanju razume kot "osebno diskreditacijo in nadaljevanje politične zgodbe, ne kot resno skrb za sotesko". "Volitve so za nami, nove pa so že pred vrati, zato bi pričakovali, da se po štirih letih mandata v ospredje postavijo povezovanje, delo in skrb za skupno dobro, ne ponavljanje delitev. Naše delo je transparentno in dolgoročno usmerjeno v varnost ter ohranjenost narave," pravi. Zagotavlja tudi, da bo Turistično društvo Gorje spoštovalo vse zakonite obveznosti, hkrati pa da pričakujejo, da bodo tudi odločitve občine skladne z zakonodajo in sodnimi odločbami. Torkar medtem poudarja, da "niti slučajno ne bo dopustil tveganja za občinski proračun, ker bodo s tem prizadete vsi občanke in občani, ki pošteno delajo, pošteno plačujejo davke in takse v občinski proračun". Pripravljajo tudi pogodbo za podpis zakonitim upravljalcem in dejanskim upravljalcem.

S sotesko je doslej upravljalo Turistično društvo Gorje. FOTO: POP TV

Direktor TNP: Najprej je potrebno umiriti strasti