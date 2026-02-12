Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Bitka za naravni biser: skrb za varnost in grožnje z zaprtjem

Gorje, 12. 02. 2026 14.10 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
Maja Pavlin Lara Bogataj
Soteska Vintgar

Občina Gorje bije bitko s Turističnim društvom Gorje, ki upravlja z enim največjih slovenskih naravnih biserov - Blejskim Vintgarjem. Letijo obtožbe in očitki, župan Peter Torkar pa poudarja, da ne on ne občina ne bodo nosili odgovornosti za nekaj, na kar nimajo vpliva. Sprva je grozil z zaprtjem soteske, nato je izjavo omilil, češ da želi le zagotoviti varnost obiskovalcev. In kako odgovarjajo v turističnem društvu, ki upravlja z vintgarjem?

Občina Gorje že od leta 2014 poziva ministrstvo za naravne vire in prostor (prej ministrstvo za okolje in prostor), naj uredi zakonito upravljanje z naravno vrednoto sotesko Vintgar. Vendar pa se po besedah župana Petra Torkarja v dobrih 12 letih ni zgodilo nič: "Vsako leto se le ponavljajo obljube, da se pripravljajo in usklakujejo."

Zdaj je župan v dopisu ministrstvu zagrozil, da bo zaradi pravno neurejenega statusa zaprl dostop do Blejskega vintgarja, a kasneje za N1 dodal, da si ne želi zaprtja, temveč le, da država prevzame odgovornost. "Kot župan ne nameravam prevzemati odgovornosti - moralne, kazenske ali odškodninske - za nekaj, na kar občina nima vpliva," pa Torkar pravi za našo televizijo. Za petek je na to temo sklical tudi izredno sejo na to temo.

Vintgar
Vintgar
FOTO: Shutterstock

S sotesko je doslej upravljalo Turistično društvo Gorje, katerega predsednik je nekdanji zdravstveni minister v času Janšine vlade Janez Poklukar. Kot nam je odgovoril na novinarska vprašanja, "trenutno med društvom in občino ni odprtega pravnega spora", zadnja zadeva pa da je bila zaključena na upravnem sodišču, ki je odločilo, da je bil sklep o taksi nezakonit.

Kot je poročal Dnevnik, naj bi spor med turističnim društvom in občino segal v leto 2019, ko je občina spremenila odlok o občinskih taksah. Leta 2022 je društvu izdala dve odločbi za plačilo takse, za 200.000 in za 400.000 evrov. Na naslednjo odločbo leta 2023 pa se je društvo pritožilo, sledil je upravni spor. Društvo je namreč trdilo, da je občina prekoračila pooblastila, saj da nima pristojnosti za predpisovanje in odmerjanje občinske takse na naravni vrednosti državnega pomena znotraj Triglavskega narodnega parka, katere raba predstavlja splošno rabo naravne vrednosti.

Več v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Z društva so nam zdaj sporočili, da si želijo, da se zgodba tu zaključi in da energijo usmerijo v prihodnost. Župana vabijo k odgovornemu in povezovalnemu ravnanju ter poudarjajo, da je Soteska Vintgar skupna vrednota, "zato si želimo sodelovanja, ne zaostrovanja". "Verjamemo, da je čas, da v ospredje stopijo rešitve in rezultati, ne konflikti in grožnje," odgovarja Poklukar.

Dodaja, da ostajajo osredotočeni na varnost, naravo in obiskovalce. "Za obiskovalca ne bo razlike, obiskovalci bodo imeli večjo varnost," pa sporoča Torkar. Ker občina s sotesko ne upravlja, pa ne po njegovih besedah ne morejo zagotoviti ravni varnosti, ki jo zahtevajo veljavni predpisi in splošna načela skrbnega ravnanja. Slednje je zapisal tudi v dopisu ministrstvu.

Preberi še Kdo služi z naravnimi vrednotami?

Poklukar medtem očitke o nezakonitem in neodgovornem upravljanju razume kot "osebno diskreditacijo in nadaljevanje politične zgodbe, ne kot resno skrb za sotesko". "Volitve so za nami, nove pa so že pred vrati, zato bi pričakovali, da se po štirih letih mandata v ospredje postavijo povezovanje, delo in skrb za skupno dobro, ne ponavljanje delitev. Naše delo je transparentno in dolgoročno usmerjeno v varnost ter ohranjenost narave," pravi.

Zagotavlja tudi, da bo Turistično društvo Gorje spoštovalo vse zakonite obveznosti, hkrati pa da pričakujejo, da bodo tudi odločitve občine skladne z zakonodajo in sodnimi odločbami.

Torkar medtem poudarja, da "niti slučajno ne bo dopustil tveganja za občinski proračun, ker bodo s tem prizadete vsi občanke in občani, ki pošteno delajo, pošteno plačujejo davke in takse v občinski proračun". Pripravljajo tudi pogodbo za podpis zakonitim upravljalcem in dejanskim upravljalcem.

S sotesko je doslej upravljalo Turistično društvo Gorje.
S sotesko je doslej upravljalo Turistično društvo Gorje.
FOTO: POP TV

Direktor TNP: Najprej je potrebno umiriti strasti

"Zavedam se pereče problematike, povezane z Občino Gorje in upravljanjem naravne vrednote Vintgar, v avtonomijo lokalne skupnosti pa ne moremo posegati. Sestal se bom z županom Občine Gorje Petrom Torkarjem, nato pa tudi s predstavniki dosedanjega upravljalca soteske Vintgar - TD Gorje. Menim, da bi bilo pred sprejemanjem pomembnih odločitev najprej koristno umiriti strasti," pa dogajanje komentira direktor Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan, ki ga je vlada na to mesto imenovala pred manj kot dvema tednoma, s koncem januarja. 

Brežan zagotavlja, da bo novi Zakon o ohranjanju narave podlaga za "pozitivne spremembe upravljanja naših naravnih biserov."

blejski vintgar gorje občina spor varnost

Trump imenoval kandidatko za veleposlanico ZDA v Sloveniji

Golob: Vmešavanje tuje politike v sodstvo je nedopustno

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TheJuniKorn
12. 02. 2026 17.49
Tole ni nič dobro, za nikogar. Samo vprašanje kdo bi več!?
Odgovori
0 0
matjaz mravlak
12. 02. 2026 17.42
zaprite dol pa basta!!
Odgovori
+1
1 0
oježeš
12. 02. 2026 17.30
Ta župan je taprav. Društvo ali občina bi kasirala denar, za park, obnovo in morebitne poškodbe obiskovalcev pa naj odgovarja ministrstvo.
Odgovori
+1
1 0
laufar1988
12. 02. 2026 17.24
Ce se obcina Gorje in TD Gorje ne moreta, noceta ali kakorkoli dogovoriti bo drzava oz. TNP prevzel vajeti in nasel novega upravljalca, ki ne bo iz Gorij. Res ste smesni in hecni Gorjanci, samo za ego vam gre…butale res 🙈🙈🙈
Odgovori
+2
2 0
detect
12. 02. 2026 17.10
pohlep je problem.
Odgovori
+4
4 0
ata_jez
12. 02. 2026 17.34
Ma neeee ... za varnost ljudi se jim gre!😁
Odgovori
+2
2 0
paru
12. 02. 2026 17.05
Turistično društvo Gorje, katerega predsednik je nekdanji zdravstveni minister v času Janšine vlade Janez Poklukar. Sedaj je ta isti minister v Janševi vladi, že pri drugi stranki, pri Prebeliču. Je očitno prilagodljiv konvertit. Vprašajte ga, koliko on osebno dobi od Vintgarja??? Kaj vam bo natvezil...???
Odgovori
+3
3 0
ata_jez
12. 02. 2026 16.41
Gorje pogumno prenaša svoje gorje. 😁
Odgovori
+3
3 0
zdravkob
12. 02. 2026 15.22
Kdor izjavi "občanke in občani", laže. Župan Torkar laže. Meni je to dovolj. Še nekdo bi rad svoj žep pristavil.
Odgovori
+5
5 0
JApajaDAja
12. 02. 2026 15.17
dva "zainteresirana" se prepirata, tožita....ta tretji, predmet spora, pa propada....dobrodošli v r slo....
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
vizita
Portal
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrili, koliko slovenskih delodajalcev bo dvignilo plače
Regres: velik skok v letu 2026
Regres: velik skok v letu 2026
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534