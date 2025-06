Bitka za ohranitev črne človeške ribice: prebivalci Črnomlja se ne dajo

OGLAS

"Izvir Dobliče oskrbuje celo Belo Krajino več ali manj. Imamo še nekaj manjših zajetij, ampak so izredno majhna. V Dobličici izčrpamo nekje med 70 in 80 litrov vode v sekundi, Dobličica ima pa 120 litrov vode v sekundi v suši, se pravi, smo nekje že v zgornji meji, do kje lahko gremo," razlaga prebivalec Jelševnika Silvo Zupančič. To vlogo je opravljal izvir Krupe vse do nepopravljivega hudega onesnaženja leta 1983. Tako sta kot večja ostala le Dobličica in njegova morebitna rezerva Jelševniščica."Vemo, sploh za Dobličico, da se v zadnjih osmih letih stanje kvalitete precej slabša. Druge vode nimamo," dodaja Zupančič. Druge vode in prebivališča, ki je že zdaj omejeno na približno 10 kvadratnih kilometrov, pa nima niti črna človeška ribica, ki jo lahko v naravnem okolju vidimo samo na belokranjskem plitvem krasu."Največja nevarnost ji grozi s strani neurejenih komunalnih zadev, to se pravi odvajanja odpadnih voda," pojasni član društva Proteus Niko Šuštarič. "Tako znamenitost iz celega sveta prihajajo gledat, biologi, tudi Discovery je snemal tukaj. Po tem smo znani, da imamo to živalco tukaj. In da nismo v stanju to zadevo rešit, mi ni jasno in mi nikoli ne bo jasno," pove Zupančič. "Po neuradnih informacijah vemo, da je na ministrstvu za naravne vire in prostor pravzaprav neke vrste odpor, da bi se zadeva formalno zavarovala. Se bojimo, da zadeva ne bo dosegla svojega cilja oziroma da bo ribica prej umrla," je zaskrbljen Šuštarič.

Boj za zaščito voda in okolja ima dolgo brado, a gremo tri leta nazaj, ko je vrag skoraj vzel šalo.

"Ena romska družina, katera na žalost ni imela kam it, se je naselila v eno črno gradnjo. Brez vode, brez elektrike," pojasnjuje Zupančič. In tudi brez urejene kanalizacije."Največji problem je, da je tu izvir, točno nad to prelomnico pa se je nahajala ta črna gradnja. In brez osnovne komunalne infrastrukture je tole neizbežno, da ne bi to končalo v tej podtalnici," dodaja. "Tudi kot župan sem se aktivno vključeval v rešitev tako stanovanjskega problema družine, kot v reštiev tega potenciala. Do onesnaženja sicer še ni prišlo, moramo biti ekzaktni, vendar so krajani opozarjali, da se ob takšnih in drugačnih primerih to lahko zgodi in gre direktno v izvir Jelševniščice," odgovarja župan Črnomlja Andrej Kavšek. "Kjer zdaj stojimo, je tako imenovani plitvi kras in karkoli kar je težje od vode, ostane tu," nam pokaže Zupančič. "Zgodi se lahko to, kar se je že zgodilo. V enem izviru, kjer je bilo sicer belih človeških ribic nešteto, tako da se jih ni dalo preštet, jih danes ni več," opozarja Šuštarič.

Občina rešitve ni našla, zato so vaščani stvari vzeli v svoje roke in črno gradnjo odkupili.