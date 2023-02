Bitka za upokojence: Gibanje Svoboda želi sodelovati z Desusom

To, da ni več poslancev stranke upokojencev, ne predstavlja problema, preračunavajo trenutni glavni politični akterji. V Golobovem Gibanju Svoboda tako lansirajo novo strankarsko sekcijo. Vesna Vukovič, generalna sekretarka GS, pojasnjuje nastalo situacijo: "Z ustanovitvijo GS seniorji želimo enkrat za vselej povedati, da vprašanje slovenskih upokojencev ni samo enoletno usklajevanje pokojnin."

Posledično je nastala ponudba za združitev s stranko, ki so jo volivci izločili iz parlamenta. Po lastni oceni ta ohranja okoli 8000 članov, povezanih v mrežo občinskih odborov. "V tem trenutku lahko potrdim, da je Desus ena od tistih političnih skupin, s katerimi se pogovarjamo o načinu sodelovanja," je potrdila Vukovičeva.

Tisti, ki so ostali v Desusu, so na sedežu stranke, ki so ga za poplačilo dolgov prodali, zdaj te iste prostore najemajo, staknili glave in na izvršnem odboru zavrnili pripojitev k največji vladni stranki po zgledu LMŠ in SAB. "Zaenkrat je to zavrnjeno. Desus ostaja kot politična organizacija samostojna, na svoji poti. Vendar nikdar ni proti temu, da sodeluje proti takšnim rešitvam za upokojence, kakršne je ponudila GS," poudarja Ljubo Jasnič, predsednik Desusa.

Pred volitvami si je Desus želel skupno listo z Gibanjem Svoboda, a jih je Robert Golob zavrnil. Zdaj se je situacija obrnila, a kompromis glede tehnike sodelovanja je še možen, kar zatrjuje tudi Jasnič, ki pravi, da med strankama ni prisotne nobene zamere. "Hvaležni smo za ponudbo, in če bo prišlo do dogovora, da partnersko sodelujemo, bomo to z veseljem tudi naredili," še dodaja. Kljub temu pa si pri Gibanju Svoboda želijo in upajo, da posamezniki, ki so člani Desusa, ne bodo zaradi svojih parcialnih osebnih interesov delovali proti projektom, za katere Vukovičeva meni, da imajo zdrave temelje za uspeh.

Mobilizacija upokojencev pa poteka tudi na nasprotnem političnem polu. Čeprav prvi obraz upokojenske vstaje zanika povezavo z matično SDS, so na transparentih precej izdelana politična in strankarska sporočila, v množici pa prisotni veljaki in podporniki največje opozicijske stranke. Eden izmed teh je tudi Pavel Rupar, nekdanji poslanec SDS, ki je jasno podal svoje mnenje: "Poglejte, kdo je za mano. Politike ni in jo odvračam. Vabim jo k sodelovanju, še posebej tiste, ki imajo polna usta, kako je v Sloveniji lepo, kako vsi plešemo. Na koncu pa beda in žalost pripelje toliko ljudi na prizorišče."

Rupar marca napoveduje še en protest, Janši pa se bo v prihodnje, po pisanju Večera, priključil še en politični neparlamentarec, in sicer Franc Kangler.