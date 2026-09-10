'Bivanjska Poljanska' odprla vrata brezdomcem, center že skoraj polno zaseden

Center Bivanjska Poljanska je zasnovan kot center celostne podpore, kjer je uporabnikom na voljo vse na enem mestu. V prvem nadstropju je osem sob z 39 posteljami za nujno prenočevanje, v drugem, tretjem in četrtem nadstropju pa je 34 individualnih enot s skupnimi kuhinjami ter dve sobi za zaposlene. V pritličju se nahajajo dnevni center, razdeljevalnica hrane, sanitarije, higienska soba in prostori za svetovanje, so povedali na otvoritvi.

Po besedah direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Žive Matjašič je bil objekt za sodelavce sklada precejšen izziv, saj gre za nove vsebine, s katerimi na skladu prej niso bili dobro seznanjeni. A izzivi prinesejo s seboj tudi veliko dobrega.

"Tokrat so nam prinesli veliko znanja, pa tudi osebnostno rast," je dodala. Investicija je po njenih besedah praktično zaključena, prav tako so objekt že predali najemniku, društvu Kralji ulice, ki so ga z javnim mestnim razpisom zdravo mesto izbrali za sofinanciranje izvajanja socialnovarstvenega programa, in je že začel s svojo dejavnostjo.

"Vsak človek mora imeti možnost dostojnega bivanja, dostopa do podpore in vključevanja v skupnost ne glede na njegove življenjske okoliščine," je poudarila predsednica Društva za pomoč in samopomoč Kralji ulice Hana Košan.

Spomnila je, da v društvu že več kot dvajset let izvajajo programe na področju socialnega varstva, pri tem pa jih vodi vizija razvijanja novih in sodobnih inovativnih rešitev, ki odgovarjajo na potrebe ljudi, omogočajo izhode iz brezdomstva ter bolj kakovostno in dostojno življenje v skupnosti. Pri tem ne želijo zgolj blažiti posledic brezdomstva, temveč si prizadevajo prepoznati vzroke zanj in skupaj z ljudmi iskati poti, ki vodijo v dolgoročne spremembe, je poudarila.

Po njenih besedah pomeni Bivanjska Poljanska možnost novega začetka, stabilnosti, večje samostojnosti, občutka pripadnosti in skupnosti. "Z ljudmi, ki bodo bivali tukaj, bomo skupaj iskali možnosti, kako naprej, dnevni program Bivanjske Poljanske pa bo odprl vrata za vse, ki bodo potrebovali topel obrok, pralnico, tuše ter psihosocialno podporo," je poudarila.