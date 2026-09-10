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Slovenija

'Bivanjska Poljanska' odprla vrata brezdomcem, center že skoraj polno zaseden

Ljubljana, 10. 09. 2026 17.53 pred 44 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Odprtje Centra za brezdomne Ljubljana

Na stičišču Poljanske in Roške ceste v Ljubljani so slavnostno odprli Center za brezdomne Ljubljana. Center, ki so ga poimenovali Bivanjska Poljanska, je prve uporabnike sprejel v začetku septembra in je že skoraj v celoti zaseden. Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem napovedal skorajšnjo gradnjo novega centra za odvisnike.

Center Bivanjska Poljanska je zasnovan kot center celostne podpore, kjer je uporabnikom na voljo vse na enem mestu. V prvem nadstropju je osem sob z 39 posteljami za nujno prenočevanje, v drugem, tretjem in četrtem nadstropju pa je 34 individualnih enot s skupnimi kuhinjami ter dve sobi za zaposlene. V pritličju se nahajajo dnevni center, razdeljevalnica hrane, sanitarije, higienska soba in prostori za svetovanje, so povedali na otvoritvi.

Po besedah direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Žive Matjašič je bil objekt za sodelavce sklada precejšen izziv, saj gre za nove vsebine, s katerimi na skladu prej niso bili dobro seznanjeni. A izzivi prinesejo s seboj tudi veliko dobrega.

"Tokrat so nam prinesli veliko znanja, pa tudi osebnostno rast," je dodala. Investicija je po njenih besedah praktično zaključena, prav tako so objekt že predali najemniku, društvu Kralji ulice, ki so ga z javnim mestnim razpisom zdravo mesto izbrali za sofinanciranje izvajanja socialnovarstvenega programa, in je že začel s svojo dejavnostjo.

"Vsak človek mora imeti možnost dostojnega bivanja, dostopa do podpore in vključevanja v skupnost ne glede na njegove življenjske okoliščine," je poudarila predsednica Društva za pomoč in samopomoč Kralji ulice Hana Košan.

Spomnila je, da v društvu že več kot dvajset let izvajajo programe na področju socialnega varstva, pri tem pa jih vodi vizija razvijanja novih in sodobnih inovativnih rešitev, ki odgovarjajo na potrebe ljudi, omogočajo izhode iz brezdomstva ter bolj kakovostno in dostojno življenje v skupnosti. Pri tem ne želijo zgolj blažiti posledic brezdomstva, temveč si prizadevajo prepoznati vzroke zanj in skupaj z ljudmi iskati poti, ki vodijo v dolgoročne spremembe, je poudarila.

Po njenih besedah pomeni Bivanjska Poljanska možnost novega začetka, stabilnosti, večje samostojnosti, občutka pripadnosti in skupnosti. "Z ljudmi, ki bodo bivali tukaj, bomo skupaj iskali možnosti, kako naprej, dnevni program Bivanjske Poljanske pa bo odprl vrata za vse, ki bodo potrebovali topel obrok, pralnico, tuše ter psihosocialno podporo," je poudarila.

Na Povšetovi v eni sobi osem oseb

Svojo izkušnjo je delil tudi Alan Mamula. Kot je dejal, je kar nekaj let živel v zavetišču za brezdomce v Povšetovi ulici, kjer je v eni sobi spalo osem oseb. Konec avgusta pa so se preselili v novi center Bivanjska Poljanska, kjer imajo na voljo vse, kar potrebujejo.

"Kljub temu, da sem vesel svoje sobe, sem bil prvi teden malce izgubljen in osamljen, zato sem se po podporo obrnil na zaposlene, ki so mi z veseljem pomagali. Skupaj z njimi načrtujem svojo prihodnost in se veselim, da bom v hiši aktiven, saj bom nudil frizerske storitve. Želim si, da bi program Kralji ulice podprl stanovalce, da bi zaživeli samostojno," je poudaril.

Janković: To so naši meščani in spadajo v mesto

Odprtje Centra za brezdomne Ljubljana
Odprtje Centra za brezdomne Ljubljana
FOTO: Bobo

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića je bilo pri snovanju objekta osnovno izhodišče omogočiti Ljubljančanom nov dom, kjer bodo dobili kosilo, večerjo, prostor za umivanje in kjer bodo lahko prespali. Prav tako so želeli brezdomnim omogočiti pomoč čim bližje centru prestolnice.

"Nekateri menijo, da brezdomci ne spadajo v mesto, jaz pa pravim, da so to naši meščani in spadajo v mesto, ker je bilo življenje kruto in smo jim s tem samo en del vrnili," je poudaril Janković.

Po županovih besedah niso pozabili tudi na odvisnike. Napovedal je, da bodo še letos začeli graditi novi center za odvisnike na Metelkovi.

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nemski_ovcar
10. 09. 2026 18.39
Odvisnike na goli otok ne pa da se jim kar gradi
Odgovori
-1
1 2
Macro666
10. 09. 2026 18.26
Pohvalno
Odgovori
+0
1 1
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