Bivše vodstvo Policije zaradi novinarskega vprašanja obvestilo tožilstvo

Novinar Dnevnika je pri Generalni policijski upravi marca preverjal, ali je Robert Javeršek iz službe takratnega generalnega direktorja policije Antona Olaja v disciplinskem ali notranjevarnostnem postopku. Po informacijah časnika naj bi namreč Javeršek na sojenju belokranjskim preprodajalcem heroina, kokaina in marihuane med zaslišanjem v prisotnosti obdolžencev naštel imena vseh sodelujočih novomeških kriminalistov, med njimi tudi ime zaščitene priče.

Policija je zoper Javerška takrat sprožila notranjevarnostni postopek, ki pa do danes še ni zaključen. Javeršek je sicer v pisnem odzivu na marčevsko poročanje Dnevnika zapisal, da gre za podtikanje in da "zlonamerni očitki izhajajo iz prijave znane osebe, katere vsebino sem pisno in obrazloženo zavrnil pred delodajalcem ter pozval nadrejenega, da o obstoju elementov kaznivega dejanja krive ovadbe obvestijo Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem državnem tožilstvu, kar je bilo tudi storjeno," navaja časnik.