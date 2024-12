Bivši rektor obsojen zaradi spolnega nadlegovanja, kazen tudi univerzi

Štiri mesece pogojno z letom in pol poskusne dobe je kazen, ki bi jo sodišče za spolno nadlegovanje naložilo nekdanjemu primorskemu rektorju Draganu Marušiču. To sodbo bom izbrisal iz Marušičevega življenja, pa napoveduje njegov odvetnik Velimir Cugmas. "Da bi naj moj varovanec zakrivil kaznivo dejanje verbalni spolni delikt, je pravno nemožno in nedopustno in odstopa od vse dosedanje prakse," je dejal.

Ker, kot je dodala, mora biti spolno nadlegovanje telesno. "Spolni delikt je vedno nekaj telesnega. Kazenski zakonik ima niz kazenskih dejanj, ki so vezana na spolnost, za vsa kazniva dejanja pa se zahteva telesnost, razen ko gre za varovanje otrok in najšibkejših, torej prizadetih oseb," je pojasnil.

Spomnimo, zgodba sega v leto 2015, ko je Marušič takratni direktorici Študentskih domov primorske univerze Astrid Prašnikar na sestanku med drugim dejal: "/.../ Moj odnos do tebe je večdimenzionalen, eno je kot ženska, eno je kot Astrid Prašnikar ... /.../ ... vplivaš preveč ... postanem nekje mehek ... ma ne spodaj /.../"

Marušičev odvetnik stavi na oprostitev: "Ker gre za kršitev materialnega prava, je na Vrhovnem sodišču, sem prepričan, uspeh zagotovljen."Državna tožilka pa obratno na zaostritev kazni, saj da so sodišču sprva predlagali enoletni pogojni zapor in preizkusno dobo treh let.

Po telefonu smo govorili tudi z oškodovanko, ki je vesela, da je po desetih letih Marušičeva dejanja kot kazniva prepoznal tudi višji državni organ.

Ni pa to edina obsodba Marušiča. Leta 2017 je delovno sodišče zaradi šikaniranja Astrid Prašnikar Univerzi, katere rektor je bil Marušič, naložilo 15 tisočakov kazni, kar je bila do takrat najvišja izplačana odškodnina za mobing pri nas. "Tožnica je terjala skupaj 30 tisoč evrov, uspela pa je s 15 tisoči evrov, tako da je uspeh strank 50-50. Se pravi, da je bil neodločen rezultat," je takrat komentiral Marušič.

Še novih 10 tisočakov zdaj od Univerze pričakuje tudi okrajno sodišče, zoper kar se bodo, skromno dogodek komentirajo na Primorskem, tudi sami pritožili.