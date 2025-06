Bizarni obrazi gredo iz mode, raztapljanja 'filerjev' vedno več

Botoks, polnila in dvigi zadnjic kar v trgovinah, na javnih straniščih in v hotelskih sobah. Britanski inštitut za trgovinske standarde je razkril, kje vse se izvajajo lepotni popravki. A divji zahod nelicenciranih in nereguliranih izvajalcev pa ne vlada le na Otoku, sporne prakse se dogajajo marsikje, tudi pri nas. V želji po zaslužku na eni in čim cenejši storitvi na drugi strani so izvajalci oziroma stranke pripravljeni iti precej daleč, posledice pa so lahko katastrofalne. Lani smo poročali celo o Slovenki, ki si je prek spleta kupljeno polnilo vbrizgala sama in oslepela. Tokrat pa smo preverili, kako je s topljenjem polnil, če stranka z rezultatom ni zadovoljna oziroma jih je preveč, se premaknejo, napihnejo.

Na družbenih omrežjih mrgoli posnetkov ponesrečenih polnil, tudi pri povsem neusposobljenih izvajalcih. "Posledice so lahko katastrofalne, od slepote do nekroze tkiv. Vedno rečem, da nismo tako bogati, da bi kupovali poceni. In tukaj tudi to velja – pač treba je iti k strokovnjaku, pa tudi tam se lahko kaj zgodi," opozarja Tea Jedlovčnik, specialistka plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije v novomeški bolnišnici.

Tea Jedlovčnik FOTO: POP TV icon-expand

Naravno, čim bolj neopazno pomlajevanje, je sicer zadnji trend pri tako imenovanih filerjih, polnilih, razlaga plastična in estetska kirurginja: "Ti bizarni obrazi s polnimi ličnicami, polno spodnjo čeljustjo in predvsem polna usta, ki so videti že povsem deformirana, to – mogoče ne še čisto v Sloveniji, ker je še zmeraj ta balkanizacija tega – gre v svetu res ven in seveda je potem raztapljanja tudi več."

Zadnji trend je čim bolj neopazno pomlajevanje FOTO: POP TV icon-expand

Postopek je nekoliko boleč, pravi Jedlovčnikova, zahteva tudi po 10, 20 obiskov, oteklina, ki je lahko precejšnja, pa mine v nekaj dneh: "K sreči imamo encim hialuronidazo, ki je sicer prisoten tudi v telesu, tukaj je pač v steklenički. Preprosto se ga vbrizga tja, kamor je to polnilo zmigriralo oziroma ga je preveč." Pokaže tudi nekaj primerov prej in potem.

Prej in potem FOTO: POP TV icon-expand

V zadnjih letih sta o raztapljanju filerjev odkrito spregovorili igralki iz kultnih serij Prijatelji in Seks v mestu, ki sta – kot mnoge druge – podlegli pritisku industrije. "Zelo sem zafrknila, k sreči se je dalo večino odstraniti," priznava Courtney Cox. "Rekla sem si, pomiri se, ne moreš biti takšna kot pri 35 letih in to je v redu. Zdrava si, živa si in to je pomembno," poudarja Kristin Davis.

Kristin Davis FOTO: POP TV icon-expand

Polnila so že zelo obstojna in se – kljub pogosto drugačnim prepričanjem – sama ne razgradijo povsem. Dolgotrajno nalaganje pa lahko vodi do nenaravnih oblik, premikov in izgube simetrije obraza. Ker pritegnejo vodo, se denimo sčasoma napihnejo, rezultat je tako imenovani "pillow face".

Polnila se sama ne razgradijo povsem. FOTO: POP TV icon-expand