Slovenija

Black Cube: Policija evidentirala osebe, prepovedan jim bo vstop

Ljubljana, 09. 04. 2026 18.50 pred 1 uro 2 min branja 148

Avtor:
N.Š. STA
Poročilo o Black Cube

S Policije so sporočili, da so "v zvezi z ugotovitvami, ki jih je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija posredovala Policiji, evidentirali osebe v svojem informacijskem sistemu". Po naših podatkih je na seznamu šest oseb, ob treh osebah, ki so se srečale s prvakom SDS Janezom Janšo, še trije operativci, ki so delovali v Londonu, Zagrebu in na Dunaju.

To pomeni, da bodo policisti ob morebitnem ponovnem vstopu oseb, zajetih v teh ugotovitvah, v Slovenijo ustrezno opozorjeni ter bodo lahko izvedli predpisane ukrepe, pojasnjujejo na Policiji. Tem osebam so si sicer tudi izrečena prepoved vstopa.

V sporočilu sicer ne navajajo, da gre za predstavnike tuje paraobveščevalne službe Black Cube, je pa znano, da je Sova vodstvo policije in tožilstvo konec marca glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj.

Kot je tedaj pojasnil direktor Sove Joško Kadivnik, so ravnali v skladu z določbo zakona, ki govori o tem, da v kolikor agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in tožilstvo. Sova je nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji in Svetu za nacionalno varnost (SNAV) predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine.

Generalni direktor policije Damjan Petrič pa je SNAV poročal, da policija preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, so pojasnili po takratni seji SNAV na vladnem uradu za komuniciranje.

Več medijev je sicer prek zahteve za dostop do informacij javnega značaja pridobilo dokument, ki ga je pripravila Sova in v katerem piše, da so se trije predstavniki Black Cube 11. decembra lani z avtomobilom pripeljali na dvorišče stavbe SDS. Sestanek je trajal približno dve uri. Poleg navedenega popisujejo še tri obiske Izraelcev v Ljubljani, 1., 17. in 22. decembra.

black cube sova

KOMENTARJI148

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teofil
09. 04. 2026 20.11
To je že vse ugotovil Muki, Sova in policija samo pojasnuje Mukijeve ugotovitve,Mukija za direktorja Sove ali policije,Petrič je vladni nastavljenec,obstaja kot oseba vse niti v policiji vlečejo strici in tete stranke Svoboda
FreedomMan
09. 04. 2026 20.11
Janshari bo redno hodil v izrael na raport.
kekec9999
09. 04. 2026 20.08
Glede na te posnetke in vse komentarje spodaj, sklepam, da je Svoboda najbolj poštena stranka in mi je močno žal, da je nisem volil....močno mi je žal, da nisem obkrožil Robija in obljubim, da se to ne bo več zgodilo....sedaj vidim, da oni niso niti slučajno kuruptivni in jim želim,da sestavijo novo vlado z našim Robijem na čelu.....ter, da pomedejo vso kuruptivno g.....n iz Slovenije.V pomoč pa naj si pokličejo še Zokija in garantiram, da jim bo uspelo sestavit tudi mandat 2030.
Valkidžija
09. 04. 2026 20.08
Zanimivo Sova. Kdo pa je nadzoroval predčasne volitve v Stožicah pod taktirko šerifa 10%? A tam pa niste raziskali? Aja saj res. Tisto so naši.
iziizi
09. 04. 2026 20.07
ehhhh se pač korupcija zagovarja ker jih ima veliko korist od nje seveda priviligirani
Joakim
09. 04. 2026 20.06
Da je golob malo pameten bi pustul Janši, da sestavi vlado. Gre lepo v opozicijo in gleda kako bo J.J. izpolnil nerealne obljube, ki jih je natrosil volivcem.
enapi
09. 04. 2026 20.06
Doživljenska samica za izdajalca. Pred tem pa mu naj dajo serum za večno življenje.
kekyooo
09. 04. 2026 20.07
tako. O Holobu govorimo seveda, da se razumemo.
Potouceni kramoh
09. 04. 2026 20.05
Saj veste in poznate to Janez Ivan bo vse o Black Cube zanikal še iz njegovega pretemnega groba.
progresivnidaveknastanovanja
09. 04. 2026 20.05
S koreja posodite prosim eno bombico, 15. ko dobimo placo vam vrnemo, da zravnamo isralce z zemljo. Black cube je izvzet, razkriva korupcijo.
kekyooo
09. 04. 2026 20.04
sramota za Sovo, Muki in Nika vam morata povedat kdo je v državi da sploh vejo kaj se dogaja
pager
09. 04. 2026 20.04
lahko se zgodi da bomo deležni pogledat še kak posnetek, ki so ostali na zalogi, po takih ukrepih, se lahko pričakuje marsikaj
enapi
09. 04. 2026 20.04
Desno je pot do vojne na vaš prag. Posilstva vaših družin vam pred očem bo postala normala.
gonisetaubi
09. 04. 2026 20.04
naša policija ni zmožna dve svezane koke da čuva..
proofreader
09. 04. 2026 20.04
Kateri tajni podatek so izdali? Da ima Zoki tarifo 10%?
enapi
09. 04. 2026 20.05
Da je JANŠA veleizdajalec
Nikdar več
09. 04. 2026 20.03
Naša Sova je bolj Čukec.
NoSugar
09. 04. 2026 20.02
In kaj se dogaja z veleizdajalcem, ki je te agente naročil, tako kot jih je naročil njegov šef Orban? Bomo kar gledali stran? Bo kriminalec kar hodil naokoli in se sprenevedal, kot da se je pogovarjal o razmerah na Bližnjem vzhodu? Mi smo res ena banana republika.
mate08
09. 04. 2026 20.05
Imaš prav...holob je kriminalec ki je izdal slovenijo
Samo.Jst
09. 04. 2026 20.02
ja, ok, SDS so narocili past za levake in ti so padli kot muha v kravjo juho. joj joj, dajmo jim rect da naj obljubijo da ne bodo nikdar vec poceli taksnih stvari. kaj pa glede povedanega na teh prisluhih? kaj pa glede Zokijevih 10%? Pa ni hudic da obvescevalne sluzbe lahko zvrtajo koliko kocin je en od izraelcev spregledal pri britju, nimajo pa pojma kako se vodijo posli v prestolnici! sramota v vsakem pogledu!
enapi
09. 04. 2026 20.02
V kakšno draginjo vodi desničarstvo ste upam da vsi videli.
proofreader
09. 04. 2026 20.05
Bencin in dizel po evro. Nižji davek na najemnino. Višje neto plače. Čudovito, več desnih na oblasti.
mate08
09. 04. 2026 20.01
Ko začneš v Sloveniji razkrivat korupcijo ki je v samem vrhu politike...začne "janšistov depolitizirana" policija nekaterim osebam, ki naj bi bili domnevno vpleteni v razkritje korupcije ki je enormna... enostavno prepove vstop?? Se pravi problem so ljudje ki so razkrili korupcijo..in ne korupcijo najvišjih predstavnikov te države??
Podlesničar
09. 04. 2026 20.04
Izdaja države je vedno na prvem mestu. Sicer pa lepljenka prisluhov, ni noben dokaz.
iziizi
09. 04. 2026 20.04
hja to je najboljše da nebi še kaj povedali
Castrum
09. 04. 2026 20.01
Kar neki, kar neki....
bibaleze
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
