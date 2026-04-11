Black Cube priznal tajno operacijo na Cipru, ki je pretresla politični vrh

Svetovalec ciprskega predsednika Nikosa Hristodulidesa je januarja odstopil, potem ko je na spletu zaokrožil video posnetek, v katerem je razpravljal o investicijskih projektih na Cipru.

Na posnetku je bil tudi poslovnež, ki je namigoval, da ima neposreden dostop do Hristodulidesa, ter nekdanji minister, ki je govoril o tem, kako donirati vladi. Vsi, ki so bili posneti v osemminutnem videoposnetku, so zanikali kakršne koli kršitve.

Black Cube je v izjavi za ciprske medije, ki jo je poslal tudi agenciji Reuters, danes priznal, da je sodeloval pri pripravi video posnetka. Dodali so, da so "ponosni, da so razkrili korupcijo" in prispevali k ustvarjanju čistejšega poslovnega okolja na otoku.

"Podjetje Black Cube sodeluje s ciprskimi organi in je prepričano, da bodo ugotovili resnico ter odgovorne privedli pred sodišče," so navedli. Na vprašanje agencije Reuters, kdo so njihove stranke, pa niso odgovorili.

Vpletenost so potrdili, potem ko je o tem v petek prvič poročal ciprski časopis Politis.

Podjetje je dodalo, da si v vseh pravnih okoljih, v katerih deluje, pridobi pravno svetovanje, da bi zagotovilo zakonitost svojih dejavnosti.

Podjetje Black Cube, ki so ga leta 2011 ustanovili veterani izraelskih obveščevalnih služb, je postalo znano leta 2017, ko se je opravičilo za tajne operacije, ki jih je izvajalo v imenu hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina, ki ga je več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja.