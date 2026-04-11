Slovenija

Black Cube priznal tajno operacijo na Cipru, ki je pretresla politični vrh

Nikozija, 11. 04. 2026 17.13 pred 1 uro 3 min branja 123

Avtor:
STA
Black Cube

Izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube je potrdilo vpletenost v tajno operacijo proti državnim uradnikom in zasebnim interesnim skupinam na Cipru. Kot je pojasnilo, so želeli razkrinkati korupcijo.

Svetovalec ciprskega predsednika Nikosa Hristodulidesa je januarja odstopil, potem ko je na spletu zaokrožil video posnetek, v katerem je razpravljal o investicijskih projektih na Cipru.

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides. Po operaciji Black Cube je odstopil njegov svetovalec.
FOTO: Aljoša Kravanja

Na posnetku je bil tudi poslovnež, ki je namigoval, da ima neposreden dostop do Hristodulidesa, ter nekdanji minister, ki je govoril o tem, kako donirati vladi. Vsi, ki so bili posneti v osemminutnem videoposnetku, so zanikali kakršne koli kršitve.

Black Cube je v izjavi za ciprske medije, ki jo je poslal tudi agenciji Reuters, danes priznal, da je sodeloval pri pripravi video posnetka. Dodali so, da so "ponosni, da so razkrili korupcijo" in prispevali k ustvarjanju čistejšega poslovnega okolja na otoku.

"Podjetje Black Cube sodeluje s ciprskimi organi in je prepričano, da bodo ugotovili resnico ter odgovorne privedli pred sodišče," so navedli. Na vprašanje agencije Reuters, kdo so njihove stranke, pa niso odgovorili.

Vpletenost so potrdili, potem ko je o tem v petek prvič poročal ciprski časopis Politis.

Podjetje je dodalo, da si v vseh pravnih okoljih, v katerih deluje, pridobi pravno svetovanje, da bi zagotovilo zakonitost svojih dejavnosti.

Podjetje Black Cube, ki so ga leta 2011 ustanovili veterani izraelskih obveščevalnih služb, je postalo znano leta 2017, ko se je opravičilo za tajne operacije, ki jih je izvajalo v imenu hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina, ki ga je več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja.

Poročilo o Black Cube v Sloveniji
FOTO: POP TV

Black Cube v Sloveniji

V Sloveniji obstajajo sumi o vpletenosti podjetja Black Cube v nedavne parlamentarne volitve. Volilno kampanjo je zaznamovalo tuje vmešavanje, ki ga je nesporno potrdila Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova). Najprej so v javnost prišli anonimno objavljeni na skrivaj posneti avdio in video posnetki pogovorov več znanih Slovencev s prirejenih poslovnih sestankov v tujini, tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo. V njih so govorili o tem, kdo je v državi vpliven in tudi o domnevni koruptivnosti nekaterih funkcionarjev.

Preberi še Po Zidar Klemenčič še Hodej: Povezavo imam direktno do predsednika vlade

Nato pa je prišlo na dan, da so se decembra lani v Ljubljani na sedežu SDS mudili člani podjetja Black Cube, ki že leta uporablja opisano metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu. Predsednik SDS Janez Janša je priznal, da že dalj časa pozna enega od sodelavcev podjetja, nekdanjega izraelskega generalmajorja.

Sova je vodstvo policije in tožilstvo konec marca obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikov s slovenskimi subjekti. Policija je v četrtek sporočila, da je v svojem informacijskem sistemu evidentirala tiste predstavnike omenjenega podjetja, o katerih jih je obvestila Sova. Če bodo želeli Slovenijo znova obiskati, jim bo izrečena prepoved vstopa v državo.

Preberi še Black Cube: Policija evidentirala osebe, prepovedan jim bo vstop
Black Cube Ciper korupcija preiskava obveščevalno podjetje

'Če bi Kitajska na Luno prišla prva, bi bile ZDA zelo zaskrbljene'

Gorenjska avtocesta ponovno odprta

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI123

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
11. 04. 2026 18.44
Če bi bili posnetki dokončni ampak lepljenka kot to obvladajo tisti ki bi radi oblast se strinjam da jih spravite v zapor. Namesto Hana je bil govor o Počivlniku znanem z nabavo mask in sesealcev v času kovida.
mungus
11. 04. 2026 18.43
če bi moral samo ta-puklasti razkriti kolko si je realno nakradel v teh 35-tih letih bi se večini folka stemnilo pred očmi...in take še vedno ti "zavedni slovjenćki" volijo...sik!!!
gmajna
11. 04. 2026 18.42
Volitve takoj
berger 2
11. 04. 2026 18.41
Vprašajmo se, zakaj so, potem, ko je Golobova vlada umaknila predlog za sodelovanje z JAR v tožbi proti Izraelu in to nepričakovano, na tajnem glasovanju v vladi. prenehale nadaljnje objave prisluhov, ki so bile že napovedane.Golob se je ustrašil in izdal Palestince
a.kralj1994
11. 04. 2026 18.44
a to so ti na Nori24TV povedal???hahahahahaha...omb...
iziizi
11. 04. 2026 18.40
Hahaha pri nas so pa pisnetki proti pravno pridoböjeni korupcija je pa legalna in pravno zakonits
Rožle Patriot
11. 04. 2026 18.39
- Gre za klasičen - -- šolski primer kriznega komuniciranja, ko se poskuša odgovornost v treh korakih popolnoma razvodeniti: -- Diskreditacija tehnologije (UI): Prvi odziv je vedno "to nisem jaz, to je računalnik". Ko pa strokovnjaki in javnost ugotovijo, da UI leta 2026 še vedno ne more zgenerirati ure in ure konsistentnega, vsebinsko globokega in čustveno pristnega pogovora, ta laž pade. -- Napad na proces (Kdo je snemal?): Ko vsebine ne morejo več zanikati, postane "kriv" tisti, ki je umazano perilo pokazal javnosti. Namesto da bi se ukvarjali z vsebino (krajo denarja), se raje ukvarjajo z vprašanjem suverenosti države in vdorom tujih agencij (npr. Black Cube). -- Moralno izenačevanje: Z iskanjem "naročnikov" poskušajo v javnosti ustvariti vtis, da so tisti, ki so snemali, "še slabši" od tistih, ki so kradli. -- V Sloveniji smo že večkrat videli, da vsebina postane drugotnega pomena, takoj ko se začne razprava o zakonitosti pridobitve dokazov. Če so dokazi pridobljeni brez sodnega naloga, se v našem pravnem sistemu pogosto štejejo za nične, kar akterjem omogoča, da se kljub 90-odstotni dokazanosti korupcije sprehajajo na prostosti ...
a.kralj1994
11. 04. 2026 18.39
JJ bi mamo prodal, samo da zmaga na volitvah oz da je na oblasti...in tako je Izrael prilezel tudi v naše domove...pripeljal pa jih je nihče drug, kot veliki vodja JJ...zavržno...sicer obsojam trditve, slišane v posnetkih, ki kažejo na to, da tudi pri nas obstaja korupcija, ki je ni nič manj niti pri SDS in takrat, ko je na oblasti JJ...so pa to nedopustna vmešavanja tujih držav (in to država - Izrael, ki je številka 1 med terorističnimi državami na svetu) in zato je JJ hodil v Izrael na razne sestanke, da bi taki prisluhi in vohunjenja bila možna tudi pri nas (bog ve, če ima pri tem prste vmes tudi Telekom, ki je že dolgo časa bankomat za SDS)...in to pri političnih nasprotnikih SDS-a in Janše...zavržno! Tisti, ki danes pišejo z ogromno zlobe in jeze, kdaj bo kakšen levičar odgovarjal, naj samo pripomnim, če bodo (ali pa so bili) tako pogumno pisali tudi takrat, ko bo ugotovljena korupcija pri desničarjih...močno dvomim, ker veliki vodja se ne moti in mu žal, ovce, vse verjamejo in jim prodaja meglo že več kot 35 let...skratka - kdaj bo kdo odgovarjal za te povezave z Izraelci, ki kažejo na povezavo z Janšo? Bo JJ spet le žrtev in spet nič kriv? Naj se razčisti, razišče in kaznuje tiste, ki so vpleteni v kakršno koli korupcijo, ki smo jih slišali v prisluhih, ampak zelo strogo pa je treba kaznovati tudi tiste, ki so dovolili takšno vmešavanje tuje države v volitve pri nas!!! Verjetno, če teh prisluhov ne bi bilo, bi Golob zmagal volitve z velikim naskokom pred Janšo in ostalimi...verjetno...nikoli ne bomo zvedeli...tako smo pa sedaj tam, kjer je Janša želel biti...pred sestavo vlade, čeprav ni zmagal volitev...
Estoril
11. 04. 2026 18.41
Zakaj je Slovenija odstopila od tožbe proti Izraelu ? Zakaj sta ministrica Klampferjeva in minister Boštjančič glasovala proti ? Zakaj je Fajonova povedala " ja, bili so pritiski iz tujine "
Rožle Patriot
11. 04. 2026 18.36
Najprej bo treba oćistiti čisto vso Slovenijo 10%, da se sploh lahko začne delat .. !!!
Oilchecker
11. 04. 2026 18.34
Razkrinkani govorijo o korupciji in pri nas vse oči vprte v "grozodejstva" skrite kamere. Prmejduš ma kje živimo. Dežela ljubljanskih varuhov korita.
berger 2
11. 04. 2026 18.33
Razlika med Ciprskimi dogodki in dogodki pri nas, je v tem, da je na Cipru predsednik, ki je bil ujet v prisluhih takoj odstopil. Enako je bilo na Dunaju l 2019, ko se je v prisluhe ujel takratni podkancler in predsednik SvobodnjakoV ( FPOE) g Strache. Tudi on je takoj odstopil iz vseh funkcij KAKO PRI NAS ???? pri nas se pa vsebina pomete pod preprogo, policija ne preiskuje vsebine prisluhoi,temveč, kdo jih je naredil !! Dejstvo, da če bi Klemenčičeva in Dominika ne govorile, kar so, bil ves obveščevalcev zaman
progresivnidaveknastanovanja
11. 04. 2026 18.31
Ce bo kdo demoliral Vancea mi djte sporocit da mu dam za posteno malico, sampanjec pa se nekaj napitnine
jank
11. 04. 2026 18.31
Vizjak, Janša, Matoz, Tomašič, Snežič, Časar, Bavčar, Šrot, H. Tovšak, Janša ml., Kovačič, Lovšin, Ilc, Vrtovec, Tonin, Hajdinjak, Jaklin, Bedenčič, in še številni drugi "pošteni desničarji", ki imajo na vesti, beri v žepih na milijone, skupno več kot milijardo nakradenega bogastva. Toda nihče ni bil zanimiv za izraelske vohune, ki so se baje tako tako žrtvovali za razkrivanje korupcije pri nas?? Ali vam desničarjem to kaj pove???
jank
11. 04. 2026 18.33
Pa dodajmo še Snežića in njegovo Dijano Đuđić!
Noleani
11. 04. 2026 18.33
Samo Oberstar v prisluhih pravi, da so Hajdinjsku podtaknili
mungus
11. 04. 2026 18.39
ja res dobro si jih naštel...sam najbolj bolano je pa to da polovica slovjenćkov obožuje prav te desnjakarske lopove....
Rožle Patriot
11. 04. 2026 18.25
Aha, pri nas pa nihče od lewakov ni odstopil ... !!??
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 18.24
Povsod jim je uspelo,le pri nas ne
boslo
11. 04. 2026 18.25
Še...
Arrya
11. 04. 2026 18.32
Glede na dogodke pri izbiri predsednika DZ in kaj to pomeni, bi rekel da jim je uspelo, saj so svojega naročnika spravili na prestol.
Uporabnik1536341
11. 04. 2026 18.24
Pri nas je bila očitno naročnik stranka SDS in njen ljubljeni.In seveda cilj je bil očrniti nasprotnike na volitvah.Zanima me ali bodo naročniki kaznovani za takšno početje...
pepe2
11. 04. 2026 18.27
Na Cipru jim bodo za razkritje korupcije očitno izplačali nagrade.
Ali63
11. 04. 2026 18.30
In zato hočejo naročniki na oblast, da jih bodo plačali iz proračuna.
Senzor
11. 04. 2026 18.21
To, da vladajo z lažnimi obljubami in nasiljem je vsem jasno. Tujci so samo pokazali resnične izjave vladajočih, kako se politično mafijsko obvladuje inštitucije v državi.
a.kralj1994
11. 04. 2026 18.43
Bomo organizirali, da se vzpostavi prisluhe in snema tudi pogovore desničarjev, da vidimo, ali so desničarji ravno tako nagnjeni korupciji...da vidimo, ali so desničarji manj mafijski od ostalih...
jutri bolje bo
11. 04. 2026 18.19
Pri nas dovteli Black opravilinizjemno delo. Edino naročnik bam ni bil po godu. Ni bil po naši meri.
supergigi
11. 04. 2026 18.18
Če celo bivša pravosodna ministrica reče, da županu nihče nič ne more, potem vemo, kako globoko smo zabredli.
jank
11. 04. 2026 18.21
Če reče Vizjak, da bo trl jajca smodnikom pa je OK!
boslo
11. 04. 2026 18.21
Ni, oba bi morala sedeti
supergigi
11. 04. 2026 18.23
Gospod Jank, to je bilo 20 let nazaj.
Senzor
11. 04. 2026 18.17
Policija ščiti nezakonito gradnjo kanala CO. V primeru nasilja varnostnikov nad lastniki zemljišč se je namerno distancirala in ni zaustavila nasilja. To je močna korupcijska mreža, ki varuje nezakonita dejanja.
jutri bolje bo
11. 04. 2026 18.18
Vse to se bo spremenilo. Je rekel Stevanovič, da parlament dela za ljufi.
Ali63
11. 04. 2026 18.32
😂
KatiFafi
11. 04. 2026 18.16
Se pravi odkrivajo korupcijo po svetu, pohvalno.
boslo
11. 04. 2026 18.22
Če lovijo naše, potem ni ok
bibaleze
Portal
Imena za "aprilčke", ki jih predlaga numerologinja
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
zadovoljna
Portal
Helena razkrila, da naj bi ji Karlo lagal do zadnjega dne
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'
Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'
Lepa Hrvatica razkrila, kaj si v resnici misli
Lepa Hrvatica razkrila, kaj si v resnici misli
vizita
Portal
Zakaj tako paše, ko 'pokamo' vrat in členke, in kdaj je to nevarno
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
cekin
Portal
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
moskisvet
Portal
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
dominvrt
Portal
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
voyo
Portal
Creed 2
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
