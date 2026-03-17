Slovenija

Black Cube v Sloveniji? 'Način prisluhov kaže na visoko profesionalnost'

Ljubljana , 17. 03. 2026 15.22 pred 1 uro 5 min branja 94

Avtor:
A.K.
Tiskovna konferenca o poročilu o dejavnosti tuje obveščevalne agencije

Po mnenju strokovnjaka za varnostna vprašanja Branka Lobnikarja obstaja utemeljen sum, da je izraelska zasebna obveščevalna agencija Black Cube res delovala v Sloveniji. "Na to kaže tehnika izvedbe prisluhov, ki jih niso izvedli amaterji, ampak nekdo, ki obvlada svoj posel in ki zna tudi strateško misliti. Način, kako so bili prisluhi izvedeni, namreč kaže na visoko stopnjo profesionalnosti". Poudarja, da takšne dejavnosti, če so naročene s strani političnih strank, pomenijo kršitev zakonov in poskus posega v demokratične procese volitev.

22. decembra lani naj bi se predstavniki izraelskega podjetja Black Cube, ki se po svetu ukvarja z obveščevalnimi operacijami, v Ljubljani sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, so izpostavili med predstavitvijo poročila o domnevni dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji. Le tri mesece pozneje so se v Sloveniji pojavili videoposnetki, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah. Na povezave in ozadje dogajanja so v poročilu opozorili preiskovalni novinar Borut Mekina, raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić in izraelski strokovnjak za digitalno manipulacijo Achiya Schatz ter direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Njihove trditve na Sovi in GPU že preverja tudi Knovs. V SDS so sicer že napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami o sodelovanju z zasebno tujo obveščevalno službo Black Cube oziroma srečevanju z njenimi predstavniki vložili več tožb.

'Če se je to zgodilo, gre za poskus posega v demokratične procese volitev'

Zato, da bomo vedeli, kaj je na stvari, je po vseh podatkih, ki jih imamo na voljo, zdaj na državnih institucijah, da povedo svoje mnenje: "se pravi na Generalni policijski upravi, na NPU in predvsem na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji je, da povedo slovenski javnosti, ali so bili ti ljudje tukaj," poudarja Branko Lobnikar iz Fakultete za varnostne vede.

Zvočni zapis
Zvočni zapis
FOTO: Shutterstock

Če se je to res zgodilo, gre za absoluten poskus posega v demokratične procese volitev v Republiki Sloveniji, opozarja: "Zavedati se moramo, da ta zasebna obveščevalna služba v Izraelu ne more delovati brez soglasja in tudi podpore države Izrael. To ni samo neka institucija, ki na trgu prodaja svoje usluge. Takšne zasebno-varnostne institucije imajo absolutno pokritje tudi s strani države in to velja tudi za ZDA, ki ima kup zasebno-varnostnih, vojaških in obveščevalnih dejavnosti, ki potem v svojem imenu, ampak z blagoslovom države izvajajo nekatere aktivnosti. Če bi Izrael kot država absolutno nasprotoval takšni dejavnosti, verjemite, da tega podjetje v državi Izrael ne bi delalo."

Težava predvsem, če je to naročila politična stranka

Pri tem opozarja, da se je treba zavedati, da je korporativna obveščevalna dejavnost zasebna obveščevalna dejavnost, ki uporablja vse metode, tehnike in načine: "Gre za poslovno dejavnost, ki jo poznamo v sodobnih organizacijah v sodobnem poslovnem svetu že dlje časa in se dobro trži, saj gre za eno od hitreje rastočih industrijskih vej. In tisto, kar bi znalo biti težava, je, da naj bi neka politična stranka naročila usluge tega v bistvu zasebno-varnostnega podjetja."

V slovenski zakonodaji namreč zelo natančno piše, da detektivske dejavnosti detektivi, se pravi nekdo, ki se v Sloveniji ukvarja s korporativno obveščevalno dejavnostjo, po zakonu o detektivski dejavnosti za politične stranke ne smejo opravljati. Čeprav so torej nekateri detektivi v Sloveniji specializirani za to dejavnost, tega po zakonu ne smejo narediti za politično stranko. In če je politična stranka najela tujo zasebno obveščevalno-varnostno agencijo, je tako pravzaprav zaobšla pravni red v Republiki Sloveniji in zaradi tega je v tem trenutku absolutno pomembno, da dobimo kolikor toliko verodostojno informacijo od Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in slovenske policije, ali in na kakšen način ta izraelska zasebna obveščevalna organizacija deluje oziroma je delovala v Republiki Sloveniji, pravi Lobnikar. Potem pa je na koncu koncev tudi treba ugotoviti, kdo je bil naročnik, kdo je bil plačnik, če je dejansko prišlo do tega posla ali gre samo za spine predvolilnega obdobja, izpostavlja.

Kot namreč poudarja Lobnikar, je, če se to zgodi, potem na oblasti politična stranka, ki ni suverena in ne dela v splošno dobro prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije, ampak dela na račun in za račun nekoga tretjega. In tukaj so tudi premisleki o tem, zakaj je Slovenija odstopila od pridružitve tožbi proti Izraelu, čisto na mestu: "Težko dokazljivo, vendar resno na mestu," dodaja.

Zakaj obstaja utemeljen sum, da drži, da za prisluhi stoji Black Cube? "Na to kaže tehnika izvedbe teh prisluhov, ki jih niso izvedli amaterji, ampak nekdo, ki obvlada svoj posel in ki zna tudi strateško misliti. Način, kako so bili prisluhi izvedeni, namreč kaže na visoko stopnjo profesionalnosti," meni Lobnikar.

In kako poteka takšna preiskava? Preiskovalci iščejo sledi, če so vstopili v državo, se seveda zelo natančno ve, kdo je vstopal v našo državo, saj so morali čez policijsko kontrolo. Potem pa se pač zbirajo podatki in se pogleda, kdo je komu, kaj, kdaj, na kakšen način plačeval, katera podjetja so povezana s tem podjetjem: "Običajno imajo politične stranke kje kakšen svoj denar deponiran in potem nek drug poslovni subjekt izvede neko plačilo in tako naprej. In to je pač stvar, ki jo morajo raziskati državni organi."

Za zasebne obveščevalne agencije je značilno tudi to, da imajo dostop do tehnologije, ki ni v splošni rabi, s katero pa lahko dejansko posegajo v človekove pravice in svoboščine, posebej z vidika zasebnosti, kar pomeni, da uporabljajo tehnologije prisluhov itd., razlaga Lobnikar: "Uporabljajo 80 ali veliko večino stvari, ki so legalne, marsikdaj pa se gibljejo v sivi coni. Imajo pa sposobnosti, da tudi kaj nezakonito naredijo in za dober denar in dobrega naročnika, še posebej, če je zadaj kakšen večji interes, to tudi naredijo. Obveščevalne službe v tujini ne delajo po zakonu, ker potem ne bi bile obveščevalne službe. Zaradi tega imajo omejitve delovanja znotraj države, se pravi obveščevalni dejavnosti. Ti iščeš vse možne načine, da prideš do pravih informacij. Zaradi tega potem obveščevalne službe v našem okolju ne morejo teh stvari delati na ta način."

Kot poudarja, zato potrebujemo dobro protiobveščevalno dejavnost. Odgovor na vprašanje, kaj se je dejansko zgodilo, je vprašanje kakovosti protiobveščevalne dejavnosti v Sloveniji, sklene.

black cube izrael prisluhi Black Cube obveščevalna agencija Janez Janša politični posegi volitve v Sloveniji

KOMENTARJI94

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

pusi
17. 03. 2026 16.27
Bravo in hvala tistemu , ki jih je izvedel
kekec9999
17. 03. 2026 16.27
Če je to rekla Nika, je pa že res...
Morgoth
17. 03. 2026 16.25
Važna je vsebina prisluhov, ne kako so bili pridobljeni!!!
300 let do specialista
17. 03. 2026 16.25
Sedaj se vse vrti okoli "izvajalca", vsi akterji so pa skakali v zrak, "umetna inteligenca", ja kaj pa sedaj porečejo?? lažejo vam v obraz in sedaj spet vsi "oprani", ker so "zlobni agenti" izvajali prisluhe?!?!?!?!?
enapi
17. 03. 2026 16.24
Me prav zanima, koliko oslov ima Slovenija, ki gredo 4x na led.
enapi
17. 03. 2026 16.26
Upam da je slo izobrazba šla kaj gor. Bomo osnovnošolce v nedeljo prešteli.
LeviTUMOR
17. 03. 2026 16.24
Bravo! Kip se bo postavil tistemu, ki se je upal postavit po robu tem skrajni lewaci in jih razkrinkat! Zalost, da morajo tujci opravljat delo, ki bi ga morala policija in kriminalisti
Rudar
17. 03. 2026 16.22
Še dobro, da jih je Nika in agentje iz instituta identificirala. Take službe niso kar tako.
Misika1967
17. 03. 2026 16.22
Kdo je to narocil in pticki civkajo kdo mora v dosmrtni zapor. Placat tuje obvescevalce in jih pripeljat v slovenijo je najbolj zavrzno dejanje. Delat zlepljenke samo zato ker si zelis na oblast pa kaj je s temi ljudmi. Vidi,slisi,prebere,obcuti da ga ne zelimo pa kar z podtikanji na silo. V nedeljo recimo NE.
štajerski janezek
17. 03. 2026 16.23
Ti mas mozgane zlepljene... hvala bogu d aje nekdo razkrinkal te lopove!!!
Perivnik
17. 03. 2026 16.24
DA, v nedeljo recimo ne korupciji, NE Golobu, NE levičarjem. V nedeljo recimo DA POŠTENEMU RAZVOJU SLOVENIJE, brez korupcije.
LeviTUMOR
17. 03. 2026 16.24
Tako je! Velik NE LEVOSUCNE MU GOLOBIZMU!
Perivnik
17. 03. 2026 16.22
Jaz sem zaskrbljen, skoraj tako kot Tanja Fajon, vedno, ko se pojavi v javnosti. Skrbi me, če Policija in SOVA že poznata naročnika, ali pa vsaj vesta, da JJ to ni bil, vendar tega namenoma ne dasta v javnost. Golobu se zdi "srčkano" blatiti Janšo.
300 let do specialista
17. 03. 2026 16.26
Tako je, je pa nekaj, Tanja je "izzumila" zaskrbljenostm
assassin911
17. 03. 2026 16.21
To kar kaže i8m kaže na nikakršno profesionalnost. Dejansko so prišli vlado vprašat po zdravju glede tožbe proti Izraelu in dosegli svoje.
kala 09
17. 03. 2026 16.21
Zgleda,da je največji problem kdo je dal ven,pa moje je večji problem ,kaj se dogaja v ljubi Sloveniji.
Slabnick
17. 03. 2026 16.21
Tudi, če je to podel način, posnetki govorijo kaj se dogaja v slo in si zatiskamo oči. Korupcija ki jo plačujemo delavci. Zato nas pa vedno bolj obdavčujejo. Banda komunajzerska.
Animal_Pump
17. 03. 2026 16.20
Huff...sam teli iz BLACK CUBE...niso mačji kašelj. Gre za “privatne vohune za najem” (za podjetja, politike, bogate stranke). To jih je pač nekdo najel...da vohunijo. Kako oni dejansko delujejo:nastavljene situacije” nekdo organizira srečanje (lahko pod pretvezo) pogovor se na skrivaj snema cilj je dobiti: občutljive izjave kompromitirajoče informacije To je tipična metoda, ki jo povezujejo z firmami kot Black Cube. To ni glih najbolj prav...ampak..Hm...kaj pa je na teh posnetkih pol?
gebo 1
17. 03. 2026 16.20
Družbenopolitični delavci imenovani novinarji,ne pokažejo nobenega interesa da bi obsodili korupcijo in krajo ki se dogaja pod okriljem njihovih šefov
berger 2
17. 03. 2026 16.19
Dve stvari sta zanimivi Napovedano je bilo nadaljevanje objav prisluhov. Vlada na TAJNI seji spremni mnenje in se ne pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu. IN NOVIKH OBJAV PRISLUHOV NI VEČ !!!!! Zanimivo. Kako pa na takšne objave reagirajo mediji, ki so v službi ljudi in ne režima, pokaže primer Avstrije nazvan IBIZA Avstrijski podkancler in predsednik Svobodnjakov (FPOE) christian Strache je bil na počitnicah na Ibizi. Podtaknili so mu atraktivno žensko, ki so jo predstavili kot hčerko bogatega ruskega tajkuna, ki želi investirati v Avstriji In Strache je padel na " limanice " Dogovarjali so se o poslu in delitvi provizij koliko komu !!! To je bilo l 2017. Čez dve leti 2019, pred volitvami je bil ta video objavljen Mediji in Javnost so šli v "luft" In to ne kdo je snemal, temveč, kaj so se dogovarjali. v dveh dneh je Strache odstopil kot podkancler in predsednik Svbodnjakov Koalicija dveh desnih strank (FPOE in OEVP) je razpadla Na volitvah so Svobodnjaki močno izgubili. Kasneje se je ugotovili, da so bili " avtorji " videa novinarji nemškega Spiegla in Sueddeutsche Zeitung Oba levo usmerjena in " prijatelja socialistov " Z objavo so počakali dve leti - do volitev in s tem bistveno pripomogli k dobremu rezultatu volitev Mediji in javnost je obsodilo potencialno koruptivnost politikov. Strache je ne samo odstopil, umaknil se je iz politike. Izločila ga je stranka sama in tudi sam je vedl, da je izgubil kredibilnost Pri nas pa režimski mediji iščejo tistegas, ki je objavil, VSEBINA JIH PA NE ZANIMA Razen tega - prisluhi z Vukovičevo in Tamaro Vonta so nastali neke v SLO. In tudi o tej vsebini režimski mediji molčijo. Sicer pa Nika je očitno financirana iz tujine - sama pravi, da denarja ne dobi v SLO Inštitut 8 Marec je imel - po bilanci - leta 2024 719,188,96 € prihodkov Od kod ????? / V letu 2021 pa samo 58,569,80 € - v času vlade Goloba je skok za 1200 % ???) kdo in z kakšnim interesom jo financira ??Ob tem, ko Inštitut v SLO dela za leve stranke
TITO50
17. 03. 2026 16.19
Pustite KNOVS, ta deluje po politični strani, Pravosodje naj razišče in seznani javnost, takoj še pred volitvami.
Uporabnik1804794
17. 03. 2026 16.17
Razen "anonimni vir, ki je videl kako se je Janša srečal z nekimi Izraelci", še vedno nobenega dokaza. Vidi se, da so si hitro nekaj izmislili za damage control pred volitvami.
deltex
17. 03. 2026 16.22
Ja, ti kar laži sam sebi. SOVA je že potrdila, da so bili v Sloveniji.... tako da si niso kar nekaj izmislili. Pa gotovo jim je nekdo namignil, kaj se je zgodilo. Kaj ti misliš, da v SDS ni vohunov....
assassin911
17. 03. 2026 16.22
Saj se z lune vidi da nimajo pojma in izmišljen vir.
Smuuki
17. 03. 2026 16.17
Glih treba jim je bilo nagajati izraelu. Zdaj so dobili kar so iskali. Če bi bili čisti bi jih lahko preiskoval vsak ne bi našel nič. Ker je tega ogromno so v zosu. Zdaj sicer skušajo preiskavo naprtiti opoziciji pa jim ne uspeva najboljše. Vse se plača vse se vrača. Ni ravno modro izivati najbolj bistre na svetu.
gregaana
17. 03. 2026 16.16
Zanimiva je ta naša prelepa Slovenija,in sedaj ko me povsod bombandirate z volilno reklamo,plakati,tv,v nabiralnik volilna reklama in potem imam na opciji samo dva ki sta kao prihodnja mandatarja in sedaj eden je bil " obsojenec itd" in eden ki je novodobni "tajkun itd" Zelo dobro nam gre da to premoremo
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
