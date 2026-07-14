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Po dveh zavrnitvah preiskovalk nova rešitev? Ločitev na dve izredni seji

Ljubljana, 14. 07. 2026 19.48 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Kaja Kobetič
Črna kocka pred parlamentom

Bo opoziciji vendarle uspelo ustanoviti preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank? Koalicija je z zavrnitvijo dnevnega reda to že dvakrat preprečila. Da bi preiskovalko o aferi pred volitvami podprli, pa zdaj zatrjujeta tako NSi kot Resnica. Pod kakšnimi pogoji in kaj pravijo v opoziciji?

Po dveh zavrnitvah opozicijskih preiskovalnih komisij na desnici po glasovanju proti zdaj opoziciji sami predlagajo rešitev.

"Da se ti preiskovanji ločijo na dve izredni seji, Black Cube bi absolutno podprli," je poudaril predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović. Enako tudi Janez Žakelj.

Da bodo podprli ustanovitev parlamentarnih preiskav in pri njihovem delu sodelovali ne glede na njihovo vsebino ali predlagatelja, zatrjujejo tudi Logarjevi Demokrati. A po referendumu o parlamentarni preiskavi, ki na vsebino opozicijskih komisij sicer ne vpliva, opredeljuje le pogoje, pod katerimi bi bili preiskovanci lahko obravnavani.

Luka Goršek iz SD-ja je prepričan, da gre za nesmiselne predloge, "ki so poskus tega, da zavlačujejo z nastankom te preiskovalke".

Tudi v drugih opozicijskih strankah so kritični, saj da v iskrenost napovedi z desne ne verjamejo. "To razumem zgolj kot zameglitev tega dogajanja, predvsem za tiste, ki si ne želijo preiskovalke o Black Cubu. Dejstva so preprosta, samo z dnevnim redom se preiskovalka potrdi," je dejala Asta Vrečko.

"Če bo treba, jo bomo vložili stokrat, dvakrat smo že, tako da do jeseni pričakujte še našo tretjo vlogo," je dodal Borut Sajovic.

Pri čemer pa, kot kaže, v opoziciji še ni dogovora, ali bi pristali na zahteve z desne, da preiskovalki vložijo posebej. "Jaz, če me vprašate, bi tudi na tak način to podprl, da pridemo enkrat za vselej do epiloga, kaj se je res med volitvami naredilo," je poudaril Matjaž Han.

Preberi še DZ bo o odreditvi opozicijskih preiskovalnih komisij odločal v petek

Več vsebinskih pripomb pa imajo na drugo preiskovalko o obvodnem financiranju strank. V Resnici bi jo podprli, če bi pod drobnogled vzeli vse parlamentarne stranke, ne le Svobode, SDS-a, trojčka okoli NSi in Demokratov, kot trenutno predvideva dokument.

"Ne vem, zakaj bi bile nekatere stranke nedotakljive," je komentiral Stevanović.

Sajovic je dejal, da s tem nima težav, enako tudi Vrečko in Goršek. V SDS zadeve danes niso komentirali.

opozicija preiskovalna komisija black cube

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KOMENTARJI2

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zibertmi
14. 07. 2026 20.51
treba bo držat do oktobra ,ko poteče 6 mesečni rok te vlade.prvih 6 mesecev se lahko vlada razpusti,če nima dovolj glasov.kupujejo si čas,drugače bi bila resnica že zgodovina.zato tudi v javnosti ni novid od janeza in vrtovca,tudi logarja ni nikjer
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+1
1 0
Julijann
14. 07. 2026 19.53
Poslanci naj raje premišljujemo in domislijo kakšne zakone sprejeti, da bo državljanom bolje, vse bolj prijazno, z drugimi stvarmi kamor rinejo se naj pa ukvarjajo strokovne službe, ki so plačane za ugotavljanje kršitev zakona , dejanja kakšnih lumparije..... te preiskovalne v DZ so le za blato mešat in dober vir dodatnega zaslužka članov preiskovala.
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+2
4 2
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