Po dveh zavrnitvah preiskovalk nova rešitev? Ločitev na dve izredni seji

Po dveh zavrnitvah opozicijskih preiskovalnih komisij na desnici po glasovanju proti zdaj opoziciji sami predlagajo rešitev.

"Da se ti preiskovanji ločijo na dve izredni seji, Black Cube bi absolutno podprli," je poudaril predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović. Enako tudi Janez Žakelj.

Da bodo podprli ustanovitev parlamentarnih preiskav in pri njihovem delu sodelovali ne glede na njihovo vsebino ali predlagatelja, zatrjujejo tudi Logarjevi Demokrati. A po referendumu o parlamentarni preiskavi, ki na vsebino opozicijskih komisij sicer ne vpliva, opredeljuje le pogoje, pod katerimi bi bili preiskovanci lahko obravnavani.

Luka Goršek iz SD-ja je prepričan, da gre za nesmiselne predloge, "ki so poskus tega, da zavlačujejo z nastankom te preiskovalke".

Tudi v drugih opozicijskih strankah so kritični, saj da v iskrenost napovedi z desne ne verjamejo. "To razumem zgolj kot zameglitev tega dogajanja, predvsem za tiste, ki si ne želijo preiskovalke o Black Cubu. Dejstva so preprosta, samo z dnevnim redom se preiskovalka potrdi," je dejala Asta Vrečko.

"Če bo treba, jo bomo vložili stokrat, dvakrat smo že, tako da do jeseni pričakujte še našo tretjo vlogo," je dodal Borut Sajovic.

Pri čemer pa, kot kaže, v opoziciji še ni dogovora, ali bi pristali na zahteve z desne, da preiskovalki vložijo posebej. "Jaz, če me vprašate, bi tudi na tak način to podprl, da pridemo enkrat za vselej do epiloga, kaj se je res med volitvami naredilo," je poudaril Matjaž Han.