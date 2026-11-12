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Black Friday pri Keysoff: Office 2024 Pro že za 19,22 € na računalnik, Windows 11 Pro pa za 13,55 €

Ljubljana, 12. 11. 2026 00.15 pred 7 urami 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
SI

Iščete ugodno programsko opremo za svoj računalnik ali več naprav? Predčasna razprodaja Black Friday pri Keysoff prinaša zanimive popuste: Office 2024 Pro je na voljo za 23,11 €, pri nakupu paketa za pet računalnikov pa cena znaša le 19,22 € na računalnik. Na voljo je tudi Windows 11 Pro za samo 13,55 €.

Office 2024 Pro: vse pomembne aplikacije v enem paketu

Office 2024 Pro vključuje Word, Excel, PowerPoint in Outlook – za pisanje dokumentov, delo s preglednicami, pripravo predstavitev in upravljanje e-pošte. Z enkratnim plačilom dobite namizni paket za izbrani računalnik, brez ponavljajoče se naročnine.

Windows 11 Pro za samo 13,55 €

Windows 11 Pro ponuja uporabne funkcije za delo in varnost, med drugim BitLocker za šifriranje podatkov, Remote Desktop za oddaljeni dostop ter Hyper-V za uporabo navideznih računalnikov. Funkcija Snap Layouts pa omogoča enostavnejšo organizacijo odprtih oken in aplikacij.Če načrtujete nadgradnjo računalnika ali potrebujete Office za več naprav, je predčasna Black Friday razprodaja pri Keysoff dobra priložnost za ugodnejši nakup.

SI

Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!

Office 2024 Pro Plus – 23.11€

Office 2024 Pro - 3 PCs – 62.11€ (20.70€ Per PC)

Office 2024 Pro - 5 PCs – 96.11€ (19.22€ Per PC)

Office 2021 Pro Plus – 27.11€

Office 2019 Pro Plus – 25.25€

Office 2021 Home and Business for Mac – 98€

Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€

Office 365 Personal Global (1 Year) – 78.99€

Office 365 Family Global (1 Year) – 98.99€

Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!

Win 11 Pro - 1 PC – 13.55€

Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)

Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)

Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)

Win 11 Home - 1 PC – 13.25€

Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€

Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€

Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€

Win 10 Home - 1 PC - 8.25€

Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

Win Server 2025 Standard – 30.99€

Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

 

Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)

Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package – 34.99€

Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 34.75€

Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.50€

Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.35€

 

Še več ugodnih kompletov vodilnih blagovnih znamk:

Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€

IObit Driver Booster 13 – 17.69€

Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€

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Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff je zaupanja vredna globalna spletna trgovina, specializirana za izvirne licenčne ključe za računalniške operacijske sisteme, pisarniške programe za produktivnost in programska orodja. Z zavezanostjo k vrednosti in kakovosti Keysoff že več let služi strankam po vsem svetu ter vedno sledi filozofiji "Stranka na prvem mestu", da zagotovi najboljšo možno izkušnjo nakupa. Kaj dobite pri Keysoff:

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