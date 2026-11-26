Office 2024 Pro Plus: enkraten nakup po ugodni ceni
Office 2024 Pro Plus vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote in Access, zato je primeren za delo, študij in vsakodnevno uporabo. Z enkratnim plačilom ga lahko uporabljate brez mesečne naročnine, ob trenutni Black Friday akciji pa je na voljo po še posebej ugodni ceni.
- Office 2024 Pro Plus – 1 računalnik – 22,27 €
- Office 2024 Pro Plus – 3 računalniki – 61,27 € (20,42 € na računalnik)
- Office 2024 Pro Plus – 5 računalnikov – 95,27 € (19,05 € na računalnik)
- Office 2021 Pro Plus – 26,27 €
- Office 2021 Home and Business za Mac – 98 €
- Office 365 račun – 5 naprav, 1 leto – 35,99 €
- Office 365 Personal Global – 1 leto – 78,99 €
- Office 365 Family Global – 1 leto – 98,99 €
Windows 11 Pro že od 10,99 € na licenco
Med letošnjo Black Friday akcijo so licence za Windows 11 Pro na voljo po zelo ugodnih cenah. Še posebej se splača kupiti več aktivacijskih kod hkrati, saj je cena posamezne licence pri večjih paketih še nižja.
- Windows 11 Pro – 1 licenca – 13,55 €
- Windows 11 Pro – 2 licenci – 25,75 € (12,88 € na licenco)
- Windows 11 Pro – 3 licence – 35,50 € (11,83 € na licenco)
- Windows 11 Pro – 5 licenc – 54,95 € (10,99 € na licenco)
- Windows 11 Home – 1 licenca – 13,25 €
- Windows 10 Pro – 1 licenca – 8,45 €
- Windows 10 Home – 1 licenca – 8,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 12,88 €
Še več prihranka z nakupom programskih paketov
Če potrebujete tako operacijski sistem kot pisarniški paket, lahko izberete enega od kombiniranih izdelkov. Z uporabo kode SKK62 so na voljo naslednje cene:
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – 33,99 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – 33,75 €
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus – 33,50 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro Plus – 33,35 €
Podjetja in uporabniki z večjim številom računalnikov lahko izbirajo tudi med večjimi paketi:
- Windows 11 Pro – 50 licenc – 400 € (8 € na licenco)
- Windows 11 Pro – 100 licenc – 750 € (7,50 € na licenco)
- Windows 11 Home – 50 licenc – 389 € (7,78 € na licenco)
- Windows 11 Home – 100 licenc – 699 € (6,99 € na licenco)
Popusti tudi na druga uporabna orodja
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99 €
- Ashampoo Office 27 – 23,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 28 – 13,63 €
- EaseUS Video Downloader – doživljenjska licenca – 27,27 €
- EaseUS Disk Copy Pro – enomesečna naročnina – 12,66 €
Vse aktualne ponudbe najdete na Keysoffovi strani Black Friday. Če že nekaj časa razmišljate o nakupu Officea ali posodobitvi operacijskega sistema, je Black Friday odlična priložnost za prihranek. Ker se akcija bliža koncu, je vredno izkoristiti posebne cene, dokler so še na voljo.
Po nakupu prejmete aktivacijsko kodo in navodila za namestitev po e-pošti, običajno v nekaj minutah. Keysoff ima na Trustpilotu oceno 4,8 od 5, podpora uporabnikom pa je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. V primeru vprašanj se lahko obrnete na service@keysoff.com.
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