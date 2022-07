Blagajničarka sindikata kliničnega centra več let kradla denar

Leta 2019 so v največjem sindikatu ljubljanskega kliničnega centra zaznali nepravilnosti, saj so nekateri računovodski izkazi odstopali, zato so jim posvetili dodatno pozornost, je za današnje Delo pojasnil predsednik Sindikata KC Vladimir Lazić in dodal, da so ugotovili, da je v daljšem obdobju izginilo več deset tisoč evrov. Blagajničarko, ki je dejanja ustno priznala, so odpustili, primer pa že preiskuje Policija.

Načini poneverb so bili po Lazićevih besedah domišljeno prebrisani, zato je bilo nepravilnosti skoraj nemogoče odkriti. A predsednik, računovodkinja in nadzorni odbor so odkrili poneverbo nekaterih dokumentov, pozneje pa je zaposlena, ko so jo stisnili v kot, priznala poneverjanje. Blagajničarko so takoj odpustili, piše časnik, z zadevo pa se že nekaj časa ukvarjajo kriminalisti.