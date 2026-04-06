Več tisoč motoristov v Mirni Peči na tradicionalnem blagoslovu

"Gre za poseben dogodek, ko se motoristi zberejo v Mirni Peči pri cerkvi, kjer duhovnik blagoslovi njihova vozila. Ta dogodek ni le verski obred, temveč tudi priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj med ljubitelji motorjev," pravijo v Motoklubu Trebnje, ki organizira dogodek. Lani se ga je po podatkih organizatorjev udeležilo več kot 16.000 motoristov.

Osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev, pozdravnimi govori in kulturno-zabavnim sporedom so začeli kot običajno po praznični maši v cerkvi Sv. Kancijana ob 10. uri. Ob 11. uri so opravili blagoslov, čemur sledi zabava z ansamblom Akordi in domačimi gosti.

Prireditev poteka na velikem parkirišču pred mirnopeško cerkvijo ter je namenjena srečevanju in druženju motoristov in ostalih ljubiteljev motorjev ob začetku nove motoristične sezone. Z dogodkom želijo na začetku motoristične sezone opozoriti tudi na prometno varnost.

Na Agenciji za varnost prometa in policiji so ob začetku motoristične sezone opozorili na zaskrbljujoče statistike lanskega leta in ogroženost voznikov enoslednih vozil, predvsem motoristov, ter jih posvarili, naj ravnajo previdno in varno.

Lani je namreč življenje izgubilo kar 30 voznikov enoslednih motornih vozil, od tega 26 motoristov in štirje mopedisti. Še vedno do največ prometnih nesreč pride zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja pravil o prednosti.