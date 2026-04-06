Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Več tisoč motoristov v Mirni Peči na tradicionalnem blagoslovu

Mirna Peč, 06. 04. 2026 13.05 pred 59 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.V. STA
Blagoslov motorjev in motoristov v Mirni Peči

V Mirni Peči na Dolenjskem so ob današnjem velikonočnem ponedeljku pripravili že 28. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov, ki vsako leto privabi več tisoč ljubiteljev motociklov iz celotne Slovenije. Osrednji del srečanja je blagoslov motorjev in motoristov.

"Gre za poseben dogodek, ko se motoristi zberejo v Mirni Peči pri cerkvi, kjer duhovnik blagoslovi njihova vozila. Ta dogodek ni le verski obred, temveč tudi priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj med ljubitelji motorjev," pravijo v Motoklubu Trebnje, ki organizira dogodek. Lani se ga je po podatkih organizatorjev udeležilo več kot 16.000 motoristov.

Osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev, pozdravnimi govori in kulturno-zabavnim sporedom so začeli kot običajno po praznični maši v cerkvi Sv. Kancijana ob 10. uri. Ob 11. uri so opravili blagoslov, čemur sledi zabava z ansamblom Akordi in domačimi gosti.

Prireditev poteka na velikem parkirišču pred mirnopeško cerkvijo ter je namenjena srečevanju in druženju motoristov in ostalih ljubiteljev motorjev ob začetku nove motoristične sezone. Z dogodkom želijo na začetku motoristične sezone opozoriti tudi na prometno varnost.

Na Agenciji za varnost prometa in policiji so ob začetku motoristične sezone opozorili na zaskrbljujoče statistike lanskega leta in ogroženost voznikov enoslednih vozil, predvsem motoristov, ter jih posvarili, naj ravnajo previdno in varno.

Lani je namreč življenje izgubilo kar 30 voznikov enoslednih motornih vozil, od tega 26 motoristov in štirje mopedisti. Še vedno do največ prometnih nesreč pride zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja pravil o prednosti.

velikonočni ponedeljek blagoslov motoristi maša

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blackwizard
06. 04. 2026 14.00
Ne more it pravi ljubitelj čopera na žegen!!! To niso pravi motoristi
Odgovori
-1
0 1
Slavko BabIč
06. 04. 2026 13.37
Je Pirharca pripeljala svoj motorček iz Nemčije?
Odgovori
+1
1 0
iskriv
06. 04. 2026 13.31
Blagoslov motorjev in motoristov je verski spektakel , ki naj bi vero utrjeval . Noben žegen motorjev in motoristov ne pomaga , če v glavi ni vse urejeno in se vozi neprimerno v nesreče ali celo smrt .
Odgovori
+5
5 0
Racional-ec
06. 04. 2026 13.25
Zvecer bomo pa bral kolikk je bilo nesrec pa mrtvih
Odgovori
+0
1 1
abigail
06. 04. 2026 13.25
Bo Bog tudi za bencin poskrbel?
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
06. 04. 2026 13.24
To je bogoskrunstvo.
Odgovori
+2
4 2
Uporabnik1921539
06. 04. 2026 13.15
sestre in bratje motoristi,zal ne morem biti tam.Veliko varnih kilometrov in blagoslov na vseh poteh vseh udelezebcev v prometu.Respect!
Odgovori
+2
3 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615