Blagoslova motorjev zaradi smrti papeža niso odpovedali, so mu ga pa posvetili

Smrt papeža je zaznamovala tudi velikonočno obredje doma. V Mirni peči na Dolenjskem se na velikonočni ponedeljek - po tradiciji - vse vrti okrog motorjev. Na že 27. vseslovenskem blagoslovu motorjev se je zbralo rekordno število motoristov, več kot 16 tisoč. A tudi tam so se ob novici iz Vatikana odločili, da bo letošnji blagoslov posvečen svetemu očetu. Sicer pa je motorje tokrat prvič blagoslovil nov župnik - in to na prav poseben način.