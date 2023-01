Blagovni znamki Sola in Zala v hrvaške roke

"Z odsvojitvijo teh dveh blagovnih znamk bo Pivovarna Laško Union zmanjšala kompleksnost proizvodnje in poenostavila svoje poslovanje, kar bo podjetju omogočilo močnejše osredotočanje na zagotavljanje trajnostne rasti v pivovarstvu in distribuciji," so zapisali v sporočilu za javnost.

Proizvodnja izdelkov Sole in Zale, vključno z vsemi podpornimi funkcijami, se bo v Ljubljani nadaljevala najmanj do konca letošnjega septembra. Usoda zaposlenih, ki so vezani na omenjeni blagovni znamki, ni znana. So pa v pivovarni poudarili, da bodo "tudi sedaj z največjo skrbnostjo in v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji obravnavali vprašanja, ki zadevajo zaposlene". "To področje obravnavamo kot prioritetno," so dodali.

Družina Stanić je sicer že več let njihov partner na področju distribucije in proizvodnje izdelkov blagovne znamke Sola v regiji Adria. "Posledično je predana dolgoročnemu razvoju obeh blagovnih znamk z zagotavljanjem nadaljnje odlične kakovosti izdelkov za kupce in potrošnike, kar ji bo omogočilo krepitev položaja proizvajalca pijač," so prepričani v ljubljanski družbi, ki je od leta 2016 v lasti nizozemskega pivovarja Heineken.

Kot je pojasnil glavni direktor Pivovarne Laško Union Zooullis Mina, odločitev za prodajo blagovnih znamk izhaja iz dejstva, da ima mestno središče Ljubljane omejene možnosti za nadaljnji dolgoročni razvoj in rast proizvodnje na trenutni lokaciji pivovarne. "Poleg tega naša strategija Evergreen narekuje osredotočanje na našo jedrno pivovarsko dejavnost in zmanjševanje naše kompleksnosti," je izpostavil. Zagotovil je, da Ljubljane ne nameravajo zapustiti: "Ljubljana je vedno bila in bo za nas tudi v prihodnje ostala zibelka in dom naše blagovne znamke Union, zato bomo tudi v prihodnje prisotni na tej lokaciji." Tako nameravajo nadaljevati vlaganja v razvoj mestne pivovarne Union, povezane z muzejem in Pivnico Union kot Centrom odličnosti Union.

Pivovarna Laško Union je namreč pred nekaj meseci napovedala selitev proizvodnje piva iz Ljubljane v Laško. Polnjenje steklenic že poteka izključno v Laškem, v začetku marca pa naj bi po poročanju časnika Dnevnik v Ljubljani nehali polniti še sode. Kot še navaja časnik, je zagrebško podjetje Stanić Beverages v lasti Svjetlana Stanića iz Bosne in Hercegovine. Osrednja dejavnost podjetja je proizvodnja sadnih sokov pod blagovno znamko Juicy, ki jo je Stanić pred približno desetimi leti prevzel od hrvaškega podjetja Jamnica v lasti Fortenove.