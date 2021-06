PRENOS V ŽIVO: 'Želimo, da se za vedno prekine okoljski teror v našem Zalogu'

Iz Četrtne skupnosti Polje in Civilne iniciative proti nepravilnemu skladiščenju odpadkov so pripravili novinarsko konferenco v zvezi s problematiko nepravilno skladiščenega elektrofiltrskega pepela in mulja iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda v Zalogu in okolici.

Prenašamo jo V ŽIVO na naši spletni strani.

Kot so še sporočili organizatorji, so, da bi pojasnili svoja stališča, na novinarsko konferenco povabili direktorja ML Surovine Saida Aljošo Alkhatiba, a se ta na vabilo ni odzval. Prav tako so bili povabljeni predstavniki Inšpektorata RS za okolje in prostor, direktor JP Voka Snaga Krištof Mlakar, direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej, ljubljanski župan Zoran Janković, podžupan Dejan Crnek, vodja Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana (MOL) Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za urejanje prostora MOL Miran Gajšek, vodja Inšpektorata MOL Barbara Barle ter člane Sveta Četrtne skupnosti Polje in predstavnike civilne iniciative.