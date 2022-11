Sanjski moški Blaž je tokrat domov poslal dve sanjski dekleti: Tjašo, ki je ostala v šovu le kratek, čas in Anjo, ki je vsakič pred podelitvijo vrtnic razmišljala, da bi jo, če bi ji jo Blaž podelil, zavrnila. Kot pravi, je želela to odločitev prepustiti Blažu in tokrat se ji je želja uresničila.