Slovenski rokometaš in član slovite Barcelone Blaž Janc skupaj s soprogo in sinovoma odšteva dneve do vrnitve v katalonsko prestolnico. Desnokrilni igralec bo v dresu blaugrane kmalu začel priprave na novo sezono. Potem ko so v celotnem preteklem tekmovalnem letu izgubili vsega eno tekmo in posledično ostali brez finala Lige prvakov, je bila skorajda popolna sezona kluba, v katerem štejejo le lovorike, označena za neuspešno.