Blaž Švab v oddaji Ena na ena: o grožnjah Rumenih jopičev, očetovstvu in o tem, da je Rožica 'božji dar'

Zadnjih dvajset let skupina Modrijani lahko opiše z besedo " noro", na odru so preživeli okrog 100 terminov na leto. A začetki niso bili lahki, v oddaji Ena na ena bo Blaž Švab spregovoril tudi o tem, da na njihov oder niso vedno leteli le medvedki, spominja se kako so na enem od nastopov v njihove glave leteli različni predmeti in da so z njimi " ravnali, kot s smetmi". Tudi tedaj, ko je v šolo prihajal z velikimi podočnjaki, sošolcem ni želel priznati, da je dan pred tem imel nastop. Zaradi predsodkov o narodno-zabavni glasbi med mladimi, je nastope večkrat zatajil, tudi takrat, ko so Modrijani že osvajali festivale. V oddaji se bosta z voditeljem pogovarjala tudi o obtožbah, ki jih je bil deležen prav zaradi podočnjakov. Že leta namreč Modrijan posluša, da za njegovimi črnimi lisami pod očmi in hiperaktivnostjo stojijo droge. V otroštvu se je Švab soočal s hudimi napadi astme, zaradi katerih bi lahko tudi umrl. Švab javno priznava vero in čeprav se politično ne opredeljuje, so ga zaradi obiska molitvenega zajtrka Judmile Novak povezovali z desno stranjo. V nedeljski oddaji bo pojasnil ozadje udeležbe.