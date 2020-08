Bled bo konec avgusta gostil Orbana, Vučića in Janšo

31. maja bo Bled gostil že 15. strateški forum, na katerem tudi letos pričakujejo visoke tuje in domače predstavnike iz sveta politike, gospodarstva in mednarodnih organizacij. Letos bodo v ospredju pogovori o posledicah, s katerimi se zaradi pandemije novega koronavirusa sooča svet. Kot so zapisali v programu, ki so nam ga posredovali z zunanjega ministrstva, je covid-19 razgalil številne šibkosti obstoječega globalnega sistema in posledice bodo posegle v vse sfere našega življenja. Dobri medsosedski odnosi bodo odigrali ključno vlogo pri redefiniranju načina soočanja z novimi grožnjami v prihodnosti.

Evropska unija se nahaja v samem središču sprememb in naša sposobnost razumevanja in prilagajanja bo sooblikovala naš bodoči politični, varnostni in ekonomski doseg, so zapisali organizatorji (ministrstvo za zunanje zadeve). V novi realnosti je naloga Evropske unije, da promovira in varuje te vrednote, ki so nam kot družbi omogočile, da se razvijamo in oblikujemo odnose med državami, družbami in regijami, še dodajajo.