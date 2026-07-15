Kolesarska pot med Bledom in Bohinjem končno odprta

Povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico meri približno 20 kilometrov, skupaj z že obstoječo kolesarsko potjo do Bohinjskega jezera pa omogoča skoraj 28 kilometrov dolgo neprekinjeno kolesarsko povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom. Večina trase poteka ločeno od motornega prometa ob Savi Bohinjki.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo







Nova kolesarska povezava, ki je del državnega in gorenjskega kolesarskega omrežja, predstavlja pomemben korak k varnejši in trajnostni mobilnosti ter še tesneje povezuje dve priljubljeni slovenski turistični destinaciji. Poleg izboljšanja prometne varnosti domačinom ponuja kakovostnejše možnosti za vsakodnevno mobilnost in rekreacijo, obiskovalcem pa omogoča, da Bled, Bohinj in dolino Save Bohinjke doživijo na okolju prijazen način.

Večletni 25-milijonski projekt

Projekt, dela na terenu so se začela leta 2022, je vreden skoraj 25 milijonov evrov. Kot je pojasnil direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj Jure Meglič, je 2,9 milijona evrov prispevala EU iz dogovora za razvoj regij, 3,2 milijona evrov sta zagotovili blejska in bohinjska občina, Direkcija RS za infrastrukturo pa preostalih 18,8 milijona evrov.

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta FOTO: Bobo

S pomočjo projekta Interreg Italija-Slovenija sta bili urejeni tudi kolesarski počivališči pri plavžu sv. Heme in pri slapu Grmečica, v prihodnje pa je predvidena še pametna kolesarska postaja ob Blejskem jezeru.

Zadovoljna župana

Kot je na današnjem uradnem odprtju izpostavil bohinjski župan Jože Sodja, povezava ne povezuje le dveh občin, temveč tudi ljudi in skupne razvojne cilje. Namenjena je domačinom, obiskovalcem ter rekreativnim in vsakodnevnim kolesarjem, njena največja vrednost pa je večja prometna varnost in boljša kakovost življenja. Tudi blejski župan Anton Mežan je izpostavil, da nova kolesarska povezava pomeni veliko več kot le novo prometno infrastrukturo. Je rezultat uspešnega sodelovanja občin in države ter simbol povezovanja, odgovornega odnosa do prostora in trajnostnega razvoja. Povezuje Bled in Bohinj, spodbuja trajnostno mobilnost ter domačinom in obiskovalcem omogoča varnejše in prijetnejše doživetje doline Save Bohinjke.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta Bobo







Oba župana sta posebej izpostavila, da nova kolesarska povezava ne predstavlja zgolj nove turistične ponudbe in priložnosti za rekreacijo domačinov, temveč tudi močno izboljšuje prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Že doslej so namreč mnogi kolesarili med Bledom in Bohinjem, vendar po nevarni in prometni regionalni cesti. Vesela sta, da so projekt kljub številnim izzivom in zapletom pripeljali do današnjega odprtja. Tega so izpeljali v Soteski, udeležila pa se ga je množica kolesarjev tako z blejske kot z bohinjske strani, kar priča o velikem interesu za kolesarjenje po novi stezi. V. d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Nejc Vesel je spomnil, da je bila gradnja steze zaradi zahtevnega terena skozi ozko dolino Save Bohinjke velik inženirski izziv. Zapletlo se je predvsem na odseku skozi Sotesko, kjer je bilo treba zaradi nestabilne zemljine med samo gradnjo najti novo rešitev in zanjo pridobiti soglasja. "A smo z novo potjo, nadvozom in spremljajočo infrastrukturo ustvarili varno in kakovostno povezavo za kolesarje," je poudaril.

Še nekaj varnostnih vprašanj, a glavna cesta še nevarnejša

Zaenkrat je sicer na povezavi še nekaj varnostnih vprašanj, saj je zaradi sanacije zemeljskega plazu do konca avgusta pri Obrnah zaprta lokalna cesta skozi Bohinjsko Belo, ki je del kolesarske povezave. Zato dostop z Bleda do Obern, kjer se začne od ostalega prometa ločena kolesarska steza, začasno poteka po prometni regionalni cesti, ki so jo kolesarji dolga desetletja uporabljali tudi za kolesarjenje skozi Sotesko. Na enem delu bohinjske strani kolesarske steze pa obstaja nevarnost padajočega kamenja, saj direkcija še ni uspela skleniti dogovora z Nadškofijo Ljubljana za postavitev zaščitnih mrež na območju, kjer povezava poteka po gozdni cesti.

Nova kolesarska pot med Bledom in Bohinjem je uradno odprta FOTO: Bobo

Kot je pojasnil Vesel, so glavnino že opremili z varovalnimi mrežami, ostalo pa je še nekaj krajših odsekov, ki jih je treba zaščititi. V kratkem pričakuje dogovor in rešitev za vsa odprta vprašanja glede mrež in vzdrževanja. Ob tem zagotavlja, da je steza varna za uporabo. Tudi bohinjski župan Sodja je prepričan, da je za kolesarje mnogo varnejša uporaba še nezaščitenega dela kolesarske poti kot pa glavne ceste, ki je zlasti v poletni turistični sezoni zelo prometna. "Čez mesec in pol, ko zapremo še gradbišče na Obrnah in bo prevozna kolesarska povezava čez Bohinjsko Belo, bo to čudovita kolesarska pravljica," je izpostavil blejski župan Mežan. Vsem, ki bi radi preizkusili novo kolesarsko stezo in želijo startati na Bledu, priporoča, naj parkirajo na centralnem parkirišču in se potem okoli jezera podajo naprej proti Bohinju. Dokler bo cesta na Obrnah še zaprta, pa za večjo varnost priporoča start bližje Bohinju oziroma Obrnam.

Sledila bo še povezava od Jesenic do Lesc