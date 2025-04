Bled čaka na luksuzni resort: Kaj načrtuje družina Login?

Lahko po super donosnem govorečem mačku družina Login spiše novo uspešno poslovno zgodbo na tem travniku?

"V tem resortu je vse prilagojeno obliki 5-zvezdičnega turizma, od osebja do same ponudbe. Gre za neko obliko turizma, kjer nočitev lahko stane tud 2 do 3 tisoč evrov," pove Borut Kordež iz agencije Makler Bled.

In kaj bi - ob seveda izjemni lokaciji nedaleč od blejskega jezera - Loginovi še ponudili svojim, bogatim, petičnim gostom? Poleg naravnih lepot bi, kot so pred časom zapisali v oglasu na spletu, vile omogočile tudi dostop do dolgotrajnosti duha in duše.

Po poročanju Forbsa bi gostje nekakšen notranji mir, ki ga obljublja investitor, iskali na približno 2000 kvadratnih metrov velikih zemljiščih, ki bi obdajali vsako od šestih vil. Četudi odmaknjeni od množic običajnih obiskovalcev, bi, tako vodnik Niko Rakovec, gotovo prispevali k krepitvi blejskega turzma. "Na Bledu imamo zelo deljena mnenja o tem, nekateri pravijo, da se ne znamo iti turizma, drugi da imamo preveč turistov, tretji, da bi radi bolj petične goste." In - še dodaja - prav namestitev za tiste, najbogatejše, ta hip na Bledu najbolj primanjkuje.

A bodo na to, tudi v kolikor uspe, morali očitno še nekoliko počakati. Ponavlja se, tako Kordež, že znana zgodba. Ko pa nekdo od investorjev pride na Bled in skuša eno tako zadevo spravt v promet, pa naleti na različne administrativne ovire, pravi.

Prav te bi utegnile biti največji izziv. Ob zahtevnem iskanje kadra. Sploh zato ker osebja z izkušnjami v takšni zahtevni obliki turizma Sloveniji takorekoč nimamo.