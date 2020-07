Bled letos dosegljiv tudi za slovenske turiste

Slovenske terme in Obala so te dni polno zasedene, druge destinacije po Sloveniji pa bolj ali manj prazne - posledično pa tudi cenejše. Bled najverjetneje nikoli več ne bo tako poceni, pravijo tamkajšnji ponudniki nastanitev. Cene so namreč prilagodili domačim gostom, ki so pred epidemijo predstavljali le pet odstotkov vseh gostov. V Vipavski dolini cen povečini niso spreminjali, tja pa se počasi že vračajo gostje z vsega sveta.

Če je slovenska obala to poletje zasedena, ponekod pa tudi pregrešno draga, Bled menda še nikoli ni bil tako prazen in tako poceni."Gostov je pač manj. Vemo, da je bil Bled odvisen od tujih gostov, tako da so se cene znižale," je povedal predstavnik blejskih sobodajalcev Gašper Špec. V luksuznem blejskem hotelu Park se je cena ene nočitve skoraj prepolovila. Cene so morali znižati tudi manjši ponudniki, a močno računajo na turistične bone. V Vili Special turistični bon unovči kar 80 odstotkov gostov. Družina z dvema bonoma lahko v povprečju tam prenoči trikrat. icon-expand Turističnim bonom poskušajo ponudniki dodati tudi druga darila. FOTO: POP TV "Včasih je bilo mogoče vseeno sprejeto ali pa rečeno, da je Bled za slovenske goste zelo drag. Mislim, da je letos zelo dosegljiv,"meni Špec. Bonom pa poskusijo dodati, kar lahko. Med drugim na primer uporabo savne, brezplačne vstopnice za znamenitosti ali popuste v restavracijah. Za slovenskega gosta se je treba potruditi, se strinjajo v Vili Irena v Vipavskem križu, pogosto zadostujejo že malenkosti. "Gostom vedno pustimo neko dobrodošlico. Morda je to kakšen šampanjec, vino, kakšne marmelade, tako da se za gosta res maksimalno potrudimo," pravi David Koren iz Vile Irena. Cen sicer niso nižali, a so do septembra praktično polno zasedeni, tudi na račun turističnih bonov. Družina lahko z unovčenjem enega sicer tam prespi dvakrat. Počasi pa se znova vračajo tudi tujci, nekaj jih pričakujejo že naslednji mesec.