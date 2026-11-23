Lonely Planet je v novi knjigi Dream Trips of Europe zbral 100 izjemnih evropskih popotniških doživetij. Izbor vključuje kraje, kjer se prepletajo bogata zgodovina, osupljiva narava, slikovite železniške povezave ter značilna kulinarika in vinska tradicija, poroča Euronews.

Pot Julijana

Med priporočili je tudi Slovenija, ki jo predstavlja pot Julijana. Gre za 270 kilometrov dolgo krožno pohodniško pot okoli Julijskih Alp, ki obiskovalce vodi skozi gorske doline, gozdove in tradicionalne vasi. Med najbolj prepoznavnimi postanki je prav Blejsko jezero s svojo otoško cerkvijo in srednjeveškim gradom na skalnem previsu.

Pot Julijana FOTO: Shutterstock

Obiskovalci se lahko ob jezeru sprehodijo, zaplavajo ali ga raziščejo s tradicionalnim lesenim čolnom oziroma supom. Bled tako ostaja ena najbolj slikovitih točk slovenskega alpskega sveta, ki jo je vredno vključiti v popotniške načrte za prihodnje leto.

Od bavarskih gradov do škotskih prazgodovinskih skrivnosti

Med najbolj pravljičnimi evropskimi doživetji Lonely Planet izpostavlja gradove bavarskega kralja Ludvika II., znanega tudi kot pravljični kralj. Navduševali so ga srednjeveške legende, opere Richarda Wagnerja in romantična domišljija, zato je dal zgraditi več razkošnih gradov.

Grad Neuschwanstein FOTO: Shutterstock

Najbolj znan je grad Neuschwanstein, ki je postal ena najbolj prepoznavnih podob Nemčije. Vredno pa je obiskati tudi palačo Herrenchiemsee, ki jo je navdihnil Versailles, ter grad Linderhof z razkošnimi vrtovi in nenavadnimi umetnimi votlinami. Posebno doživetje ponuja tudi alpsko zatočišče Königshaus am Schachen, ki v svoji notranjosti skriva razkošno, mavrsko navdihnjeno dvorano.

Orkneyjski otoki FOTO: AP

Ljubitelji zgodovine pa naj se odpravijo na škotske Orkneyjske otoke. Tam lahko odkrijejo več kot 5000 let staro zgodovino, med drugim prazgodovinsko naselbino Skara Brae, skrivnostni kamniti krog Ring of Brodgar in stoječe kamne Stenness. Posebno zanimiva je tudi grobnica Maeshowe, v kateri so obiskovalci iz vikinških časov pustili svoje runske napise.

Islandija kot iz drugega sveta

Za ljubitelje dramatične narave je na seznamu tudi islandski polotok Snaefellsnes. Pokrajina z vulkanskimi vrhovi, prostranimi polji lave, podzemnimi jamami in črnimi peščenimi plažami spominja na prizore iz znanstvenofantastičnega filma.

Islandski polotok Snaefellsnes FOTO: Shutterstock

Potovanje vključuje obisk črne lesene cerkve Budakirkja, ki osamljeno stoji sredi dramatične pokrajine, ter raziskovanje podzemnih lavinih rovov Vatnshellir. Med znamenitostmi sta še gora Kirkjufell, ena najbolj fotografiranih na Islandiji, in pisano pristaniško mesto Stykkishólmur.

Z vlakom skozi baltske države

Leta 2027 naj bi še naprej pridobivalo priljubljenost počasnejše, bolj doživeto potovanje. Ena od zanimivih možnosti je železniško raziskovanje treh baltskih držav – Estonije, Latvije in Litve. Pot se začne v srednjeveškem Talinu, nadaljuje v Tartu, ki velja za pomembno estonsko kulturno središče, nato pa vodi proti Rigi. Latvijska prestolnica navdušuje z arhitekturo v slogu art nouveau in živahno osrednjo tržnico.

Talin FOTO: Shutterstock

Zadnji postanek je Vilna, zgodovinska prestolnica Litve, ki slovi po starem mestnem jedru, slikovitih strehah, razglednih točkah ter živahni umetniški in kavarniški sceni.

V Gruzijo, kjer vino pridelujejo že tisočletja

Čeprav ob omembi vina najprej pomislimo na Francijo ali Italijo, ima Gruzija še precej daljšo vinsko tradicijo. V regiji Kahetija naj bi vino pridelovali že pred približno 8000 leti. Obiskovalci lahko v družinskih vinogradih spoznajo tradicionalno metodo pridelave vina v glinenih posodah, imenovanih kvevri, ki jih zakopljejo v zemljo. V ozadju se dvigajo mogočne Kavkaške gore, zato je pokrajina zanimiva tudi za ljubitelje narave.

Kavkaške gore FOTO: Shutterstock

Obisk Gruzije je smiselno dopolniti še z raziskovanjem prestolnice Tbilisi, ki slovi po zgodovinskih kopališčih, starodavnih cerkvah, pisanih ulicah in značilni kulinariki, v kateri pomembno vlogo igrajo sveža zelišča, orehi, siri in počasi pripravljene jedi.

Majhna kneževina, ki jo lahko prehodite

Med manj znanimi evropskimi destinacijami je tudi Liechtenstein. Majhna alpska kneževina ponuja 76 kilometrov dolgo Liechtensteinsko pot, ki pohodnike vodi od švicarske meje na jugu do avstrijske na severu.

Liechtenstein FOTO: Shutterstock

Na poti se izmenjujejo vinogradi, gozdovi, travniki in tradicionalne vasi, spremljajo pa jih razgledi na gore in dolino Rena. Med zanimivejšimi postanki sta Triesenberg, kjer se ohranja posebna kulturna dediščina skupnosti Walser, ter prestolnica Vaduz z znamenitim gradom na vzpetini nad mestom.

Sicilija: od antičnih ruševin do mogočnega Etne

Ljubitelji zgodovine, dobre hrane in vina bodo navdušeni nad Sicilijo. Lonely Planet priporoča predvsem jugovzhodni del otoka, kjer je mogoče raziskovati antične grške ostanke v Sirakuzah in slikovite ulice otoka Ortygia. Na seznamu so tudi baročna mesta Noto, Modica in Ragusa, ki ponujajo številne priložnosti za spoznavanje sicilijanske kulinarike in vinske tradicije. Za konec pa je skoraj obvezen obisk Etne, mogočnega vulkana na vzhodu otoka. Tam lahko obiskovalci raziskujejo vulkanske kraterje, dramatične doline in lavine jame.

Etna FOTO: Profimedia