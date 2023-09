Bled s plavajočim igriščem in brez Dončića

Številka 77 je v soboto popoldne napolnila obalo Blejskega jezera. Oboževalci najboljšega slovenskega košarkarja so postavali ali posedali ob robu jezera, oblečeni v drese in majice z njeno podobo, ter zrli na gladino. Tam so bili košarkarsko igrišče, koš in žoga – torej skoraj vse, kar so želeli. Ni pa bilo tistega, česar so si najbolj želeli in številni zaradi tega tudi prišli. Luke Dončića na Bledu ni bilo, je pa nevsakdanja jezerska kulisa slike iz Slovenije tudi brez njegove prisotnosti ponesla v svet. Simbolično, kajti Dončić je nenazadnje tudi uradni ambasador slovenskega turizma.

"Voda je odlična," zadovoljno kimata Bruno in Josip, ko si na obali Blejskega jezera otirata mokre kapljice s telesa. Turistična vodnika sta, povesta. Turistom z vseh koncev sveta, ki obiščejo Zagreb, ponujajo tudi enodnevni izlet do slovenskega turističnega bisera. S kombijem jih pripeljejo sem, nato pa pustijo, da polnijo blejsko turistično blagajno, z roko pokažeta na pletno, ki reže mirno jezersko gladino z njuno skupino na krovu.

icon-expand V vodi so bili tako kopalci kot igrišče. FOTO: Damjan Žibert

Med čakanjem nanje se kratkočasita s plavanjem, ki ga toplo septembrsko popoldne še vedno omogoča, radovedno pa se ozirata tudi čez ramo. "Danes je tukaj polno varnostnikov zato, ker prihaja Luka Dončić, so nama dejali," pomigneta proti ograjam na cesti ob zalivu Velike Zake. "Čeprav pletnar pa ni bil prepričan, da se bo res prikazal," se spomnita. Luka bo na Bledu, Luke ne bo na Bled? Dogodek Luka 2 Bled je bil oglaševan več tednov. Organizatorji so napovedovali, da bodo športnim navdušencem ponudili 5.000 brezplačnih vstopnic, imetnikom pa omogočili brezplačne prevoze z vlakom in avtobusi ter možnost parkiranja na letališču Lesce v izogib gneči.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Za tretjo septembrsko soboto so napovedovali spektakularen košarkarski turnir na plavajočem igrišču in predstavitev novega športnega copata, za katerega so dejali, da ga je Dončić z izbrano barvno kombinacijo in imenom posvetil prav Blejskemu jezeru. Čeprav nikoli ni bilo izrecno uradno izrečeno, da bo na dogodku prisoten tudi sam Dončić, je bilo marketinško dovolj dobro izpeljano, da so se v medijih in na družbenih omrežjih pojavili zapisi, da bo slavni košarkar po vrnitvi s svetovnega prvenstva na Filipinih pokazal svoje spretnosti še na vodni gladini, ter da se sredi septembra vrača na kraj, kjer se je na začetku poletja tudi zaročil.

Dončićeva (ne)udeležba tako vse do konca ni bila uradno znana, organizatorji so dejali, da "upajo, da bo prišel, ker so ga na dogodek na Bled povabili". Šele v petek zvečer je uradni Twitter profil Slovenske turistične organizacije (STO), I feel Slovenia, zapisal: "Organizator je delil novico, da Luka Dončić jutri žal ne bo osebno skupaj z nami na Bledu, pošilja pa lepe pozdrave." Čakali v dresih Na njegov prihod so sicer najbolj goreče upali mladi ljubitelji košarke. Mali Ivan z obale zre proti potonskemu igrišču na vodi, oblečen v Dončićev dres. Igra za radovljiški košarkarski klub, prišel je pa je polno opremljen, pove njegova mama. V nahrbtnik je namreč stlačil še dres Chicago Bullsov, ki ga je dobil za rojstni dan, saj je velik oboževalec legendarnega Michaela Jordana.

icon-expand Ivan. FOTO: Damjan Žibert

Tudi Neža nosi Dončićev dres. Na beli tkanini pa se izrisujejo še črne vijuge. "Kupili smo ga v Stožicah, med tekmo Slovenije in Grčije, potem pa smo spodaj v garaži prišli do podpisov Klemna Prepeliča in Žige Samarja, hotela pa sem seveda tudi Lukovega," pravi.

icon-expand Neža s podpisanim dresom. FOTO: Damjan Žibert

Dončića niso dočakali ne takrat in ne zdaj. "Pričakovali smo sicer, da ga ne bo, ampak smo vseeno prišli na Bled, vseeno smo upali, upanje pač umre zadnje," doda njen oče. Italijan se je v Dončića 'zaljubil' lani v Kölnu in prišel iz Rima Niso pa se na Bled podali samo slovenski ljubitelji košarke. Iz Italije sta prav zato prišla Davide in Alessandro. "Na družbenih omrežjih sem izvedel za Dončićev dogodek, zato sva sklenila, da združiva obisk Bleda še z ogledom Ljubljane," pove Davide. Za tri dni sta se pripeljala vse iz italijanske prestolnice. "Vi Slovenci pa ste šli ta konec tedna v Rim, kajne," spomni na boje za odličja na evropskem prvenstvu v odbojki.

Čeprav se je njegova Italija prav v soboto borila za zlato, Davide priznava, da ga košarka zanima precej bolj kot odbojka. Dokaz se vidi že v njegovi opravi. Tudi on namreč nosi Dončićev dres.

icon-expand Davide in Alessandro FOTO: Damjan Žibert

Na spletu ga je kupil lani po vrnitvi z izleta v Köln, kjer sta si z Alessandrom ogledala eno od tekem slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu, ko je ta v uvodnem delu tekmovanja še veljala za favorita pri branjenju evropske krone. S košarkarsko družino Katanović Košarki je zapisana tudi celotna družina Katanović, ki je prišla iz Križevcev na Hrvaškem. Mama Ivana je sinu pravkar izpolnila željo, Noa si je zaželel Dončićevo majico v temno modri barvi njegovega Dallasa. Obala jezera se je namreč spremenila v trgovino na prostem, saj so ponujali številne izdelke z Dončićevim imenom. Nameravala je kupiti tudi oglaševani športni copat, vendar pravi, da jo je presenetila polna cena brez nekega znatnega promocijskega popusta, italijanska družina pa se je na stojnici spraševala, zakaj ni vsaj podpisa.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Ivana pravkar pripoveduje tudi o sinu Borni Katanoviću, ki velja za enega najbolj nadarjenih hrvaških mladih košarkarjev, pravkar je stopil v vrste zagrebške Cibone in je tudi član kadetske državne reprezentance, ko se mami in bratu pridruži še Estera. Tudi ona je mlada košarkarica in je na Bled prišla zaradi Grosbasketovim turnirja 3x3 do 17 let. Plavajoče igrišče namreč ni bilo postavljeno samo z revijalnim namenom, da bi opevalo lepote Bleda.

icon-expand Družina Katanović. FOTO: Damjan Žibert

Na njem se je tudi dejansko odvijalo tekmovanje, ki je imelo mednarodni značaj, dostop na ponton pa je bil dovoljen samo s tem namenom. Pomerilo se je 16 košarkarskih ekip, zmaga turnirja pa je tako pri dekletih kot tudi fantih nazadnje končala v rokah slovenskih ekip. Pri dekletih so slavile Tara Jazbec, Nika Ocvirk, Gaja Urlep in Nika Blagus, pri fantih pa Mark Morano Mahmutović, Bine Gabriel, Žan Durkič in Samba Djibril Gueye.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Želeli so, da slike iz Slovenije romajo v svet Čeprav osrednje zvezde, s pomočjo imena katere so oglaševali košarkarski spektakel na jezeru, na Bled na razočaranje mnogih nazadnje ni bilo, je dogodek očitno dosegel enega od svojih namenov. Pri STO-ju so poudarjali, da gre za izjemno priložnost za promocijo Slovenije na globalni ravni, ki omogoča dvig prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije, pri Turizmu Bled pa so izpostavljali, da dogodek nagovarja svetovne trge v Evropi, Aziji in Ameriki, kjer bo Bled osrednja točka pozornosti.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right