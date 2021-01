Pregled sanacijskih naprav na dnu Blejskega jezera ni pokazal nepravilnosti

Zaradi slabšanja kakovosti vode v Blejskem jezeru, cvetenja jezera in vse večje onesnaženosti so lani poleti preverili stanje cevovodov in natege, ki skrbijo za splakovanje in prezračenost predvsem spodnjih plasti Blejskega jezera. Za ta namen so opravili kar 90 potopov in ugotovili, da tako dovodni kot odvodni del delujeta.

Direkcija Republike Slovenije za vode je za potrebe izboljšanja stanja Blejskega jezera opravila pregled in obsežno podvodno ter geodetsko snemanje sistema sanacijskih naprav v jezeru. Kot so sporočili z direkcije za vode, predstavljata dotok Radovne, skupaj z natego Blejskega jezera, učinkovit sistem za izpiranje jezera. Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera je namreč eden ključnih hidrotehničnih ukrepov za doseganje dobrega stanja vodnega telesa. "Za upravljanje in vzdrževanje sistema ter odločanje o izdaji različnih mnenj, smernic, pogojev in soglasij skladno z Zakonom o vodah je nujno treba poznati tako stanje objektov in naprav kot tudi evidentirati natančno lokacijo in globino podvodnih tras cevovodov,"so pojasnili. Cevovod odvoda hipolimnijskih vod iz Blejskega jezera (t. i. natega Blejskega jezera) je bil podvodno namreč nazadnje pregledan leta 2000.

icon-expand Pregled blejskega dna FOTO: Direkcija RS za vode

Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera obsega dovodni sistem čiste vode Radovne v Blejsko jezero in odvodni sistema hipolimnijskih vod iz Blejskega jezera. Da se poveča naravna pretočnost jezera in jezero prezrači, je bila že leta 1964 v Blejsko jezero po cevovodu speljana čista voda iz vodotoka Radovna. Dovodni kanal v jezero priteče na SZ delu, kjer je voda Radovne usmerjena v dva kraka (Krak 1 dolžine 270,29 metra je usmerjen proti vzhodnemu delu jezera do globine 14 metrov, krak 2 dolžine 169,35 metra pa proti zahodnemu delu jezera do globine 19 metrov). Sistem odvoda hipolimnijskih vod iz Blejskega jezera je bila zgrajena leta 1981 z namenom odstranjevanja onesnaženih, z nutrienti bogatih spodnjih plasti jezerske vode (hipolimnij). Za odvod hipolimnijske vode iz vzhodne in zahodne kotanje jezera so po dnu jezera položeni trije kraki cevovodov, ki so iz jezera speljani v profilu iztoka vodotoka Jezernice (Krak A: cevovod iz zahodne kotanje jezera dolžine 949,49 metra, krak B: cevovod iz vzhodne kotanje jezera dolžine 630,30 metra, krak C: cevovod iz vzhodne kotanje jezera dolžine 985,46 metra).

icon-expand Pregled blejskega dna FOTO: Direkcija RS za vode

Podvodno geodetsko in video snemanje sistema sanacijskih naprav Sistem sanacijskih naprav Blejskega jezera opravlja pomembno vlogo pri izboljšanju, zagotavljanju in ohranjanju kakovostnega stanja vodnega telesa Blejskega jezera. S ciljem kontrolnega pregled stanja podvodnih krakov cevovodov sistema sanacije Blejskega jezera (tako dovodnih kot odvodnih krakov), dokumentiranja stanja cevovodov in izdelave natančnejšega pozicijskega geodetskega posnetka cevovodov ter elaborata, ki bo služil kot informacijska podlaga za prostorsko podatkovne baze, je direkcija za vode lani pristopila k izdelavi podvodnega geodetskega in video snemanja sistema sanacijskih naprav Blejskega jezera. Glavni del pregleda in snemanja podvodnega dela sistema sanacije Blejskega jezera (podvodna dela) je bil izveden v juniju in juliju 2020. V zahtevnih pogojih akvatorija Blejskega jezera, slaba vidljivost in nizka temperatura vode so pregled in posnetek izvedli potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled, ki so v ta namen opravili več kot 90 potopov in pregledali skupaj 3005,34 metra cevovodov.

icon-expand Pregled blejskega dna FOTO: Direkcija RS za vode

Na dovodu niso zaznali poškodb, niti nepredvidenih iztokov vode, ustja cevi niso zasuta, na ustjih cevi pa so vidni močni sledovi delovanja vodnega toka, kar pomeni, da voda Radovna v Blejsko jezero doteka. Na cevovodih odvoda – t. i. natege Blejskega jezera, ni zabeleženih poškodb. Evidentirano je sesanje na vtoku v cevi in na perforiranem odseku cevovodov. Sesanje zunaj predvidenih mest ni bilo zaznano. Natege Blejskega jezera torej ustrezno deluje. S pregledom je bilo ugotovljeno, da kljub starosti obe funkcionalni celoti sistema sanacije Blejskega jezera, tako dovodni kot odvodni del, opravljata namensko funkcijo in delujeta.