Bledu se spet obetajo zastoji, zapirali bodo tudi pešpot okoli jezera

Na Občini Bled se že dolgo zavedajo problematike mešanega komunalnega voda pod glavno cesto, zaradi katerega občasno na razbremenilniku pred čistilno napravo zaradi velikih količin meteorne vode v mešanem kanalu prihaja do izlitja in onesnaževanja narave.

Dolgo časa je veljalo prepričanje, da zaradi obremenjenosti glavne ceste skozi Bled kanalizacije ne morejo urediti, dokler ne bo zgrajena južna obvoznica. Lani je bila občina na odseku glavne ceste pri Mlinem primorana sanirati konzolni pločnik in izkazalo se je, da so tudi dela na glavni cesti mogoča. Tako so se na občini odločili, da letos uredijo nov odsek kanalizacije, saj se gradnja južne obvoznice zdi še precej časovno oddaljena.

"Za investicijo smo se odločili, da v nekaj fazah rešimo tisto, kar nam mnogi upravičeno očitajo, in sicer da na vsake toliko časa odplake na prelivu obidejo čistilno napravo in končajo v Savi Bohinjki," je povedal blejski župan Anton Mežan. Kot je pojasnil, to lahko rešijo le tako, da ločijo fekalno in meteorno kanalizacijo, ki je po večini Bleda že ločena, vendar se združi v zadnjem delu poti pred čistilno napravo.

"Lani smo pri gradnji pločnika poskrbeli za ločitev kanalizacije v tistem delu, letos pa jo ločujemo še na Cankarjevi cesti in na Cesti Svobode med Grand hotelom Toplice in Mlinom. Potem nam ostaneta še dva odseka, in sicer od gasilskega doma mimo občine proti fijakarjem in po blejski promenadi do igralnice. Potem bo na Bledu kanalizacija urejena," je pojasnil župan.

Sočasno, ko bo občina na odseku od Grand hotela Toplice do Mlina gradila kanalizacijo, bo Direkcija RS za infrastrukturo poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Dela bodo zajemala menjavo celotnega ustroja ceste, robnikov in asfalta. Začela se bodo 15. septembra in bodo predvidoma trajala do konca januarja, izvajala pa jih bo Gorenjska gradbena družba.

V času del bo promet na tem odseku potekal izmenično enosmerno. Urejena bo semaforizirana prometna signalizacija, semaforizirana zapora pa se bo pomikala v skladu z napredovanjem gradbenih del. V prometnih konicah bo zagotovljeno ročno usmerjanje prometa, so sporočili iz Občine Bled. Kot so dodali, bo od začetka oktobra dalje vzpostavljena tudi začasna popolna zapora za pešce, tako bo pešpot okoli jezera začasno prekinjena.

Kot so poudarili na občini, kljub več pozivom občanov, naj se dela začnejo šele v oktobru, saj je septembra turistov in obiskovalcev še veliko, to ni možno, saj se gradbena dela v zimskem času in ob zmrzovanju ne morejo opravljati. "Domačine in obiskovalce v času gradbenih del prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije, ki znatno vpliva na varnost vseh udeleženih v prometu," so poudarili.

Novih prometnih zastojev skozi Bled, ki so jih vajeni že preko glavne poletne turistične sezone, se posebej bojijo v Bohinju, kjer so se z velikimi težavami soočali tudi ob lanski gradnji konzolnega pločnika na Mlinem. Kot je izpostavil bohinjski župan Jože Sodja, ga posebej skrbi za občane, ki se skozi Bled vozijo v službe in šole. "Že sedaj se promet skozi Bled ustavlja, potem pa bo še huje," je prepričan. Zato je predlagal, da bi promet uredili tako, da bi v eno smer potekal prek Zake ali pa da bi občanom omogočili alternativne poti.

Gradnje blejske južne obvoznice medtem še vedno ni na vidiku. Trenutno se izvaja novelacija projekta na tretji in četrti fazi, vzporedno tečeta razlastitveni postopek in pogajanja za parcelo na drugi fazi. Krožišče na Betinu, ki predstavlja prvo fazo, je bilo dokončano konec lanskega leta.