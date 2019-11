Blejci in Bohinjci razburjeni: južno obvoznico naj bi dobili šele leta 2031

Blejce in Bohinjce je razburila odločitev države, da kljub drugačnim obljubam začetek gradnje južne blejske razbremenilne ceste zamakne na leto 2023. Enotno so, vključno s civilno iniciativo in prebivalci Mlina, pozvali državo, naj takoj začne s fazno gradnjo obvoznice, ki bo omogočila trajnostni razvoj kraja.

Sporočilo današnje novinarske konference, ki se je na Bledu simbolno začela pet minut do 12. ure, je, da so na Bledu in v Bohinju enotni. Tako država nima več izgovorov, da se zaradi morebitne neenotnosti krajanov ne loti gradnje blejske južne obvoznice. Prvič tako združeno in enotno Blejci in Bohinjci so skupaj s Civilno iniciativo Mlino, ki se bori za spremembo trase mimo njihove vasi, prvič nastopili tako združeno in enotno, k temu pa jih je spodbudila odločitev države, da se gradnja obvoznice, katere začetek so pričakovali prihodnje leto, znova zamakne, čeprav nanjo čakajo že desetletja.

Gneča na blejskih cestah FOTO: POP TV

Kot je povedal blejski župan Janez Fajfar, so bili zelo negativno presenečeni, ko so v načrtih razvojnih programov Slovenije videli časovnico izgradnje blejske razbremenilne ceste. "Skoraj ne moremo verjeti, da naj bi se cesta začela delati šele leta 2023 in bila končana leta 2031,"je dejal in izpostavil, da je stanje na Bledu postalo nevzdržno. Zato zahtevajo, da se cesta čim prej zgradi in računajo na spremembo državnega proračuna za prihodnje leto ter prerazporeditev sredstev. Fajfar je spomnil na nedavno obljubo ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, da bo država začela fazno graditi obvoznico. Sedaj pa so na Direkciji RS za infrastrukturo pojasnili, da bo dejanski plan gradnje in posledično finančne realizacije znan, ko bodo pridobljena vsa zemljišča. Trenutno pa je v teku pridobivanje zemljišč za odsek od vključno priključka na Betinu do pričetka predora, za kar so sredstva zagotovljena. Direktor blejske občinske uprave Robert Klinar je pojasnil, da je bil velik del odkupov že opravljenih in da je bilo 266 pogodb od 350 že sklenjenih. Pri nesklenjenih gre večinoma za zadnjo tretjino ceste, torej mimo Mlinega, kjer si krajani želijo drugačne variante od trenutno potrjene. Vendar so si tako na občini kot na Mlinem enotni, da bi se fazna gradnja obvoznice že lahko začela, saj je pred gradnjo zadnje faze še dovolj časa za morebitno spremembo trase v tem delu.

"Bled je do konca izmolžen s strani države kot ikona slovenskega turizma in prav je, da vsaj s to obvoznico pridobi, kar mu pripada," pa je izpostavil direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. FOTO: iStock

Predstavnica Civilne iniciative Mlino Sonja Dornik je izpostavila, da je bila tudi za njih novica, da država ne namerava začeti gradnje pred letom 2023 šokantna in nerazumna. "Civilna iniciativa se ne glede na to, kje bo obvoznica umeščena v prostor skozi Mlino, pridružuje utemeljeni zahtevi Občine Bled, naj država ponovno razmisli o svoji odločitvi in se zave svojega dolga do Bleda,"je poudarila. Spomnila je, da je Bled je v strategiji prostorskega razvoja države opredeljen kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembne na nacionalni ravni. Hkrati je Blejsko jezero, katerega stanje se tudi zaradi motornega prometa ob njem nezadržno slabša, naravna vrednota državnega pomena. Zato je odločitev države o zamiku gradnje po njenem mnenju nacionalna sramota. 'Bled je do konca izmolžen kot ikona slovenskega turizma' Bohinjski podžupanji Moniki Ravnik je nerazumljivo, da se država hvali s turističnima krajema Bledom in Bohinjem, prometne ureditve pa ne zagotovi. "Bled je do konca izmolžen s strani države kot ikona slovenskega turizma in prav je, da vsaj s to obvoznico pridobi, kar mu pripada,"pa je izpostavil direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ki ne more razumeti, kako lahko iz državnega proračuna izpadeta tako pomembna projekta, kot sta blejska obvoznica in obnova gorenjske železniške proge.

