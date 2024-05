Blejci nezadovoljni s turizmom: onesnaževanje in višanje stroškov življenja

V anketi, ki je potekala marca in aprila, je sodelovalo 510 občanov. 62 odstotkov jih je poročalo, da njim ali njihovim družinskim članom turistična dejavnost predstavlja neposreden vir dohodka. Da ima od turizma in turistov lokalna skupnost koristi, je prepričanih 41 odstotka vprašanih, 25 odstotkov je glede te trditve neopredeljenih, medtem ko se z njo ne strinja 34 odstotkov anketirancev.

Anketa je pokazala, da je le 17 odstotkov vprašanih zadovoljnih z razvojem turizma na destinaciji. Takšni rezultati kažejo na nujnost večjega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj turistične destinacije z namenom povečanja splošnega zadovoljstva, ugotavljajo na Turizmu Bled, kjer želijo z anketiranjem občanov pridobiti predloge za izboljšanje trajnostne izkušnje ter vpogled v nadaljnji razvoj turizma.

58 odstotkov anketiranih se popolnoma strinja s trditvijo, da je število obiskovalcev v visoki sezoni previsoko in moteče. 60 odstotkov vprašanih meni, da pozitivni učinki turizma na destinaciji ne odtehtajo negativnih. Zaradi turizma so se povišali življenjski stroški in cene nepremičnin. Turizem na destinaciji povzroča tudi prekomerno onesnaževanje in povečuje prometne težave, navajajo anketiranci.

Rezultati kažejo, da občani na splošno niso zadovoljni z nobenim od segmentov turizma na destinaciji, z izjemo koristi lokalne skupnosti od turizma in turistov. "Ker je zadovoljstvo prebivalstva ključni kazalnik razvoja trajnostnega turizma, bomo v prihodnje moči uperili v iskanje inovativnih načinov za boljšo vključitev lokalnega prebivalstva v razvoj zelene turistične destinacije," zagotavljajo na Turizmu Bled.

Direktor Turizma Bled Blaž Veber je povedal, da je anketa pokazala, kar morda ni najlažje sprejeti, da ima turizem poleg pozitivnih tudi kar nekaj negativnih učinkov, ki jih v prvi vrsti zaznavajo občani. Gre za povišanje cen nepremičnin, povečanje prometnih težav, prekomerno onesnaženje, povišanje življenjskih stroškov, pa tudi poslabšanje zdravstvenih razmer za občane, saj infrastruktura ne predvideva povečanega obiska v času visoke sezone.

"Z anketo smo dobili jasno sliko, kam se moramo usmeriti in brez česa se zadeve ne bodo izboljšale," je dejal Veber. Kot je izpostavil, ni možno pričakovati, da lahko zavodi, kakršen je Turizem Bled, sami poskrbijo za uravnavanje turističnih tokov, razvoj infrastrukture, upravljanje s prostorom in načrtovanje investicij. Tu imajo pomembno vlogo občina, regija in država.

"Ključno je, da se za prostor, ki je omejen, pove, kje, kaj in koliko je mogoče. Potem se je treba tega držati in izvajati nadzor. Ko bodo pravila jasna, se bodo tudi pričakovanja ljudi in stanje na terenu izboljšalo," je prepričan Veber. Konec leta bodo na Turizmu Bled začeli pripravljati novo razvojno strategijo turizma, ki ne bo več petletna, temveč 20-letna. Kot je prepričan Veber, je le tako mogoče določene ključne stvari spremeniti.

"Zagotovo je prva stvar neko zavedanje, da je Bled samo en in da ne moremo dovoliti vsega vsem," je izpostavil tudi blejski župan Anton Mežan in dodal, da velikokrat apetiti posameznikov po denarju prekašajo skupno dobro za Bled. Upa, da bo novi zakon o gostinstvu pripomogel k temu, da bodo na Bledu imeli večjo moč usmerjenja turizma na destinaciji.

Prav v teh dneh je Mežan prejel informacije, da trend odseljevanja z Bleda nadaljuje in da se je število občanov v letu dni znova precej zmanjšalo. "Nadaljevanje tega trenda moramo preprečiti in izboljšati način sobivanja domačinov in turistov," je sklenil župan.