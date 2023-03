Blejska trava bo vedno mamljiva

Toplo torkovo popoldne je kar vabilo na prosto. V parku sedijo Manu, Jake, Ryan, Finn in Philip. So popotniki iz Kanade, Nemčije, Avstralije in Španije, ki so se spoznali v hostlu v Ljubljani, nato pa skupaj prišli na enodnevni izlet na Bled. Povzpeli so se na Ojstrico, od koder se ponuja veličasten razgled na Blejsko jezero iz (pol)ptičje perspektive, zdaj pa povsem navdušeni nad doživetim udobno zleknjeni ležijo na travi, občudujejo vodno gladino ali pa se se z zaprtimi očmi nastavljajo marčevskim sončnim žarkom.

A prav to je tisto, česar si na Bledu ne želijo. V t. i. Zelenem pismu prijateljem Bleda, ki so ga ta mesec objavili na uradnih spletnih straneh, so vse obiskovalce opozorili, da parki ob jezeru niso namenjeni sončenju in kopanju, temveč sprehodom in uživanju v razgledih.

Novi blejski župan Anton Mežan je že v svojih predvolilnih obljubah napovedal, da bo na Bledu poskrbel za red: "Že v času te poletne sezone želimo zagotoviti javni red in mir ter spoštovanje okolja ob jezeru, predvsem od Grajskega kopališča do Hotela Toplice, kjer striktno ne bomo dovolili nobenega kopanja, poležavanja, sedenja na travi in piknikov," je poudaril.

"Ne gre za nič takega rigoroznega, da bi nekoga ne vem kako omejevali oziroma se šli neko diktaturo. Gre za povsem običajne stvari, ko želimo zaščititi jezero in samo naravo, vodo in vse skupaj. Kajti ko je jezero rdeče, vsi s prstom kažejo na nas, enako pa počnejo, ko želimo sprejeti neke ukrepe. Ampak moramo jih sprejeti po eni strani zaradi ohranjanja narave, po drugi strani pa zato, da se bomo tako domačini kot turisti dobro počutili," je izpostavil.

V Bled je Mežan sicer vpet v več vlogah že dolga leta: kot organizator različnih prireditev, član in predsednik društva fijakerjev, občinski svetnik in podžupan. "Nenazadnje pa tudi kot občan. In če kdo, potem se imam za tistega, ki lahko iz različnih zornih kotov pogleda in pove, kako nekdo čuti Bled in kaj si želi," je prepričan.

Toda ta gorenjski turistični biser je pred časom zaradi neposrečenih izjav glede (ne)zaželenosti Slovencev kot enodnevnih gostov v očeh marsikoga dobil negativen prizvok. "Številni ljudje, s katerimi se pogovarjam v zadnjih mesecih, me vprašajo, od kod prihajam. Pa ne glede na to, ali vedo, da sem župan ali ne, vprašajo, če so kot dnevni gostje zdaj že zaželeni. To me kar nekako zaboli, predvsem zato, ker vem, da je bila takrat tudi izjava vzeta iz konteksta. Bom rekel samo takole: vsi vedno dobrodošli na Bledu od prvega do zadnjega. Seveda pa se je treba zavedati, da je treba zaradi te obremenitve Bleda nujno spoštovati neka pravila, odloke in podobno," je dejal za 24ur.com.

Infrastruktura (ceste, parkirišča) pa je tista, ki težko sledi temu sicer dobrodošlemu navalu na Bled: "To so konec koncev sladke skrbi, zato bomo letos vzpostavili še eno dodatno začasno, kasneje pa potem redno parkirišče pri podjetju Infrastruktura Bled tik ob cesti pod gradom. Ostala bomo poskušali čim bolje upravljati, da bodo gostje vedeli, kje so še prazna parkirišča, in tam zagotoviti QR-kode, s katerimi bodo lahko prišli do podatkov, kaj je na Bledu priporočljivo in kaj ne, kako se vesti, da bomo na koncu vsi zadovoljni," je napovedal.

"Bled bo po vseh napovedih v tem letu izredno obiskan. Vsi so dobrodošli, potrebne bo malo strpnosti, predvsem pa se prej pripraviti in priti na Bled morda zjutraj, malo bolj zgodaj, kajti tudi jutra so tukaj lepa," svetuje.

Novo ime je tudi na položaju prvega človeka blejskega turizma. Blaž Veber je naloge direktorja Turizma Bled prevzel 1. marca. Pred tem je 22 let deloval v kranjskogorskem turizmu, sprva na prireditvah, nato kot direktor javnega zavoda. Nazadnje si je zaželel novih izzivov, po neuspešni županski kandidaturi v domačih logih, se je prijavil na blejski razpis in bil izbran. "Lahko rečem, da so si stvari, s katerimi se soočata obe občini, kar podobne. Vsi se nekako soočamo z izredno velikim pritiskom dodatnih obiskovalcev, predvsem enodnevnih, nad katerimi dejansko nimaš povsem neposredne kontrole. Lahko se nekako prilagajaš v skladu z številom namestitev in vzpostaviš določeno število parkirišč ter kapacitet drugih objektov, izredno težko pa na sončen dan napoveš, koliko ljudi bo dejansko prišlo na samo destinacijo," pojasni.

"Zato verjamem, da bomo šli tukaj na Bledu korak dlje in poskušali uresničiti to, da bi bile določene storitve, vsaj tiste najbolj atraktivne, ki jih Bled ponuja, in teh ni malo, dejansko dosegljive samo ob vnaprejšnji rezervaciji, da se bo infrastruktura prilagajala dnevnim tokovom," je v pogovoru za našo spletno stran izpostavil storitveni sektor, ki ga denimo sestavlja vse od izposoje koles do prevozov s pletnami in kočijami. "To je že povsem običajno v turističnih krajih širom sveta, pri nas pa si želim, da bi bil Bled v prihodnjih letih eden vodilnih, kar se tega tiče," poudarja.

Zima je še neizkoriščena

V izgradnji je južna razbremenilna cesta, obvoznica. Pa kolesarska pot Bled–Bohinj. "Imamo izredno izhodišče, tudi kar se tiče same železniške postaje, saj vemo, da je potovanje s kolesom in vlakom vedno bolj zaželeno in trajnostno," dodaja.