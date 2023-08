'Blejska zaveza': širitev EU na Zahodni Balkan

Drugi dan 18. BSF je tudi sicer minil v znamenju sedanjosti in prihodnosti Zahodnega Balkana. Na predsedniškem panelu je beseda tako tekla predvsem o razlogih za odhod mladih iz držav te regije.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je panel gostila, je v tem kontekstu poudarila, da je beg možganov izziv, s katerim se soočajo tudi države EU, ne zgolj Zahodnega Balkana. Po njenih besedah se je nujno vprašati, zakaj mladi odhajajo, in še pomembneje, zakaj se ne vračajo. Družbo na panelu so ji med ostalimi delale komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope Dunja Mijatović in predsednici Moldavije ter Grčije.

Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon je ob robu foruma danes gostila srečanje z zunanjimi ministri držav Zahodnega Balkana in posebnimi odposlanci za to regijo. Na srečanju so govorili o ponedeljkovi "blejski zavezi" predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bo Zahodni Balkan do leta 2030 del EU.

Brez širitve ne bo varnosti in stabilnosti za EU in sosednje države, je danes na Bledu ocenila francoska državna sekretarka za evropske zadeve Laurence Boone. Da bo širitev EU omogočila večjo in močnejšo EU, ki bi posledično postala močnejši nosilec odločanja, pa je menil tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Fajon je v luči pristopanja novih članic pozvala h razmišljanju zunaj obstoječih okvirjev. Predlagala je, da bi lahko države denimo še pred formalno priključitvijo postale opazovalke v Evropskem parlamentu ali postopno vstopale na enotni trg EU, v vmesnem obdobju pa se pripravile na polnopravno članstvo.