Pod grajskim obzidjem zaživel nov grajski park

Nato so prostor najprej prepustili arheologom. "Najstarejši kosi, ki so jih našli, so stari od šest do sedem tisoč let," je povedal krajinski arhitekt Matej Kučina . Ugotovili so, da je na območju današnjega parka nekoč verjetno že stal park ali pa vsaj vrt.

Potem, ko so lani končali največjo obnovo gradu v njegovi zgodovini, so se spomladi po vetrolomu lotili še urejanja okolice. "Dve ogromni drevesi sta bili obešeni tu. Odžagali smo ju po kosih in ju nato odstranili," je povedal vzdrževalec parka Peter Vukotič .

Arhitekti so ob prenovi ohranili terase, popravili škarpe in vse kar najhitreje ozelenili. Nato pa so si dali duška s podrobnostmi. "Klopi so iz masivnega macesna in so narejene zelo preprosto, lučke so vključene v stebričke," je novosti pokazal Kučina.

Park je bil tako nared, da ga preizkusijo tudi obiskovalci, ki so bili nad obnovo navdušeni. "Mislim, da je to pridobitev, da se bo tu lahko dogajalo kaj zanimivega," je povedala ena od obiskovalk, druga obiskovalka pa je dodala, da se ji zdi to "prostor za neko doživetje z naravo".