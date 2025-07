Blejski reševalci imajo novega zaveznika v boju s časom

Nič več počasnega prebijanja in vijuganja skozi trume pločevine med avtocesto in jezerom, po Ljubljani, Mariboru in Kopru bodo zdaj tudi blejski reševalci za reševanje življenj lahko uporabljali reševalni motor. 22 tisoč evrov vreden motor je Zdravstveni dom nabavil z donacijo podjetja BMW Slovenija in fundacije Karl Monz, z njim bodo poleg Bleda in Gorij pokrivali tudi občini Bohinj in Radovljica.