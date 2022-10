Blejski zaklad, ki se je na dnu jezera skrival kar 1200 let

Nekaj po 10. uri so se na dno Blejskega jezera odpravili potapljači. Deblak, ki je ležal na globini okoli 12 metrov, so naložili na posebno ogrodje, ga zavarovali in nato s pomočjo ekipe na površju počasi spravili na kopno. Deblak so nato zaščitili s penami in kopreno ter ga pripravili na prevoz v Ljubljano v prostore restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer ga bodo najprej očistili, nato pa konzervirali z melaminsko smolo. Vse skupaj naj bi trajalo okoli dveh let in pol, nato pa se bo vrnil na Bled v novi arheološki muzej. Gre za izredno pomembno arheološko najdbo, saj je ta deblak prvo zanesljivo datirano zgodnjesrednjeveško plovilo te vrste iz slovenskega prostora.

Deblak, ki ga je na dnu jezera leta 2015 odkril potapljač, so dvignili na površje in pripravili za prevoz v Ljubljano, kjer ga bodo očistili in konzervirali, nato pa vrnili na Bled - na ogled.

Dokaz plovbe Slovanov na Blejski otok

Med analizo vseh vzorcev so ugotovili, da je okoli pet metrov dolg deblak narejen iz enega kosa debla macesna, ki je bil posekan nekje v izteku 8. stoletja oziroma v začetku 9. stoletja, torej v času zgodnje slovanske naselitve na Bledu. "Dobro dopolnjuje to zgodbo, ki jo poznamo, torej, da so to začetki slovanske uporabe prostora na Blejskem otoku, kar je potrdil tudi naknadno odkrit deblak na obali otoka, ki so ga odkrili lani in je še za kakšno desetletje starejši od tega čolna," pripoveduje Andrej Gaspari, profesor na Oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in dodaja, da se je takrat na otoku očitno že nekaj dogajalo. Prav možno je namreč, da je bila takrat tam kakšna naselbina ali pa svetišče. Najdba deblakov je tako prvi dokaz za plovbo Slovanov na Blejskem jezeru, pravi Gaspari, ki je današnji dvig deblaka spremljal s kopnega, dvig pa je posnel tudi s pomočjo drona.

Deblak na obali otoka zaenkrat ostaja pod vodo, saj je skoraj v celoti pokrit s sedimenti, zato ni nevarnosti, da bi hitro propadal, pravi Gaspari, bodo pa tudi njega nekoč dvignili na kopno. Vzorce so sicer že odvzeli in ugotovili, da je še starejši in iz lesa lipe, je pa verjetno podobnih mer. Obložen je s kamni, kar kaže, da je bil shranjen pod vodo za čas nerabe, a je nato počasi spolzel po pobočju obale na globino 17 metrov. Namreč, oba deblaka sta bila očitno namerno potopljena - obtežili so ju s kamni in potopili v plitvini - saj so na takšen način shranjevali čolne. Ker pa so nanju iz neznanega razloga pozabili, sta počasi drsela v globino.