Blejsko jezero bo čistil robot. Pet kilogramov težko plovilo na daljinsko upravljanje bo nadomestilo roke komunalnih delavcev, ki so v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu iz jezera pobirali plastenke, vrečke in drugo, predvsem plastično nesnago, ki so jo vanj zmetali brezbrižneži. Z njim bodo lahko spomladi iz jezera pobrali cvetni prah, ki je glavni krivec za nadležno razmnoževanje alg.