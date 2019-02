Blejsko jezero: gladina obarvana rdeče, obiskovalci zaskrbljeni

Obiskovalci Bleda zaskrbljeno zrejo proti rdeči jezerski gladini. Za to so krive cianobakterije, algam podobni organizmi, ki cvetijo na gladini jezera, nato pa se umaknejo v globino. Domačini pravijo, da gre za običajen pojav. Stroka pa meni, da dokler je v jezeru ena sama cianobakterija, je to znak, da je jezero onesnaženo z organskimi odpadki, ki jih tja prinaša človek.