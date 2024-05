Blejsko jezero polno potapljačev: ob reševalni vaji očistili tudi globočine

Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo, Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled je organiziralo tradicionalno, 31. čistilno akcijo Blejskega jezera in njegovih brežin. Kot so sporočili organizatorji, vsako leto potapljače iz celotne Slovenije povabijo, da se jim pridružijo in spustijo pod vodno gladino ter iz jezera in njegovih brežin poberejo odpadke, ki so bili vanj lahkomiselno odvrženi.

V treh desetletjih so iz jezera odstranili velike količine odpadkov vseh vrst. Že nekaj let se uspešno trudijo omejiti tudi razvoj agresivne, neavtohtone zebraste školjke, ki ogroža jezero in njegove prebivalce.

"Prebivalci Slovenije se vse bolj zavedajo pomena ustreznega ravnanja z odpadki, saj količina odpadkov, ki jih izvlečemo iz vode, vsakoletno upada. To nas izredno veseli, obenem pa se zavedamo, da se še vedno soočamo z izzivom odpadkov v okolju, zato je uporaba izdelkov iz biorazgradljivih materialov še vedno ključnega pomena," je po zaključku akcije povedal Samo Frantar iz Društva za podvodne dejavnosti Bled.