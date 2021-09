Blejska robota z ljubkostjo navdušujeta turiste in strežeta pijačo

V kavarni ob jezeru, kjer se med sezono turistov kar tare, sta natakarjem na pomoč priskočila Tone in Pavla, predstavnika naprednega strežnega vozička, ki po besedah direktorice Sava Hoteli Bled Mojce Krašovec "v bistvu nadomešča nekdanje tradicionalne vozičke s kolesi, ki so jih natakarji potiskali. Pripelje tudi hrano, odpelje umazano posodo in je dejansko velika pomoč pri njihovem delu".

Osebje lahko namreč med sezono prehodi tudi do 15 kilometrov na dan, robota pa poleg natakarjev navdušujeta predvsem goste. "Z njim se fotografirajo vsi, tako osebje kot tudi gosti, starejše gospe, ko ga vidijo, so vse navdušene," razloži vodja strežbe Amir Dizdarević. In tudi tuji turisti.

Program Toneta in Pavle združuje številne uporabne in atraktivne funkcije, pove informatik Lan Spruk: "Ko robota pobožamo, se malo nasmeji, prijazen je do otrok in tako naprej, drugače pa so na meniju narisane mize, do katerih vam robot pripelje naročeno." Da je mera polna, vam za rojstni dan zaigra še pesem Vse najboljše.

Robota, kot razlaga direktorica, nikakor nista nadomestilo za človeškega natakarja, saj se lahko ta, medtem ko pomočnika med mizami prevažata naročila, "pogovarja z gostom, govori o kremšniti, Bledu, o vseh stvareh, ki jih želimo, da jih gostu pove, in to se mi zdi, da je izjemna dodana vrednost", pove direktorica Sava Hotelov Bled. Seveda poleg dejstva, da robota komunicirata tudi v nemščini in angleščini.

Tone in Pavla sta za zdaj sicer še v testni uporabi, a sta se že več kot izkazala.