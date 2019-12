Bleščice in glasbena dekadenca na enem mestu

“Disko 21. stoletja”, kot ljubitelji dance in house glasbe, opisujejo Glitterbox, slovi po celem svetu. Od svojih začetkov leta 2014 do danes je z očarljivo glasbeno atmosfero, ki od Ibize do New Yorka v svojih setih združuje eminentna imena z nadobudnimi talenti, postal pravi fenomen nočnega življenja. Oder oživi v popolnoma novih razsežnostih, za kar poskrbijo plesalci in artisti ob razkošni svetlobni tehniki ter pričarajo pravo spektakularno klubsko vzdušje, ki ‘razmiga’ vaše telo in dušo. Glitterbox dokazuje, da disko še ni izumrl, ravno nasprotno, na vseh celinah ima iz leta v leto več gorečih privržencev, ki zabavam sledijo po vseh največjih svetovnih prestolnicah. Na seznam se bo tokrat zapisala tudi Ljubljana, ki bo v najbolj veselem mesecu zablestela v ritmih, ki jih bodo skozi večer narekovali Roger Sanchez, Simon Marlin aka The Shapeshifters in Melvo Baptiste. Svoje sete na drugem odru bodo zasukali Lucca Loggia, Rudeey, SIBBJAG b2b Ted Funke in Wookie Woo.

Trije veliki na istem odru

Kurzschluss povratnik Roger Sanchez je mednarodna super zvezda in večkratni prejemnik nagrade Best House DJ, ki s svojimi klubskimi klasikami Another Chance, You can't change me, Hella good, Lost in drugimi ne potrebuje dodatne predstavitve. Za mešalko je po klubih v New Yorku prvič stal že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, preden je svoje ime ponesel tudi čez lužo, na žurerski otok Ibiza, kjer ohranja mesto rezidenta že od poletja 2000. Tudi angleški producent Simon Marlin, ki ustvarja pod psevdonimom The Shapeshifters, od leta 2008 pod okriljem založbe Defected Records, je uveljavljeno ime na mednarodnem house prizorišču. Pred 15 leti je z mega uspešnico Lola’s Theme, takrat še skupaj s švedskim producentom Maxom Reichom, kraljeval na vrhu britanskih glasbenih lestvic in postal eden od temeljev tamkašnje plesne kulture. Svojo svetovno slavo sta utrdila še z remixi za glasbene ikone, kot so George Michael, Faithless, Christina Aguilera in Moby. Občinstvu Kurzschlussa pa se bo tokrat prvič predstavil prvi glas Glitterboxa Melvo Baptiste, ki od leta 2017 vodi njihovo ‘hišno’ radijsko oddajo. V oddaji, ki je trenutno dostopna že na več kot 40 postajah po svetu, je gostil eminentna glasbena imena ter opravil intervjuje z Jocelyn Brown, Jazzy Jeffom, Davidom Moralesom in številnimi drugimi. S svojimi seti, ki slovijo po svojem groovy ritmu in neusahljivi energiji, je že navdušil množice na mednarodnih festivalih Suncébeat, Defected Croatia in Lovebox, decembra pa bo dvigoval tempo na Gospodarskem razstavišču.

