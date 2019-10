Štiri nova blindirana vozila so državo stala 2.018.084 evrov

Naročilo za omenjena vozila, ki so bila dostavljena jeseni lansko leto, sega še v čas prejšnje vlade Mira Cerarja,kolikšna pa je cena celotnega nakupa - govora je o dveh oklepnih mercedesih S600 z visoko stopnjo zaščite in dveh terenskih vozilih BMW X5 z nižjo stopnjo varovanja - pa javnosti vlada ni želela razkriti. Celotni nakup je bil, čeprav gre za proračunska sredstva in davkoplačevalski denar, izpeljan po zaupnem postopku, ne preko javnega naročila, torej potiho - tudi pogodba in same lastnosti kupljenih vozil so bili zaupni.

Na 'zaupnost' celotnega postopka in cene so se že pred meseci odzvali tudi pri Transparency International in presodili, da ima javnost pravico izvedeti, kako se porablja proračunska sredstva, še posebej ko je govora o več milijonih evrov.