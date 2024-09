Bliskovit prehod iz poletja v jesen: že ogrevate stanovanja?

Že ogrevate svoja stanovanja? Ste že prižgali radiatorje ali klime? Prehod iz poletja v jesen je bil letos res izrazit. Termometri so pokazali že dovolj nizke temperature, da so bili v večjem delu Slovenije zato že izpolnjeni pogoji za začetek kurilne sezone. V nekaterih blokih so zato že prižgali kurilne naprave, drugje še čakajo na hladnejše dni. Se je torej kurilna sezona letos začela prej kot običajno? Kakšne cene nas čakajo in kje že kurijo?