Bliža se avgustovski vročinski val, osvežitev prihaja šele po prazniku

V sredo in četrtek še ne bo zelo vroče, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte. Predvidoma se bo vročina stopnjevala v obdobju med 9. in 15. avgustom. Obetajo se nam jutranje temperature okoli 20 in popoldanske okoli 35 stopinj Celzija, so zapisali na ARSO.

"Kdaj se bo vročina končala in kako burni vremenski procesi bodo pri tem nastali, še ni povsem gotovo, a večina izračunov predvideva prihod atlantske vremenske motnje s padavinami in osvežitvijo nekje v drugi polovici prihodnjega tedna, torej po prazničnem 15. avgustu," so še dodali.

Odklon od dolgoletnega povprečja za 2,5 stopinje Celzija

Kot kažejo delni, a še ne povsem preverjeni podatki, je bil letošnji julij na državni ravni temperaturno močno nadpovprečen, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, so zapisali na ARSO.