Bliža se čas počitnic in čas je, da si končno privoščite razvajanje, kot si ga zaslužite!

Turčija že vrsto let predstavlja pravi paradiž za slovenske goste: po eni strani zaradi bogate zgodovine in edinstvene mešanice kultur, še bolj pa zaradi cenovno dostopnega kraljevskega razvajanja , po katerem slovijo njena počitniška letovišča. V Turčiji je luksuz cenovno dostopen bolj, kot kjerkoli na svetu, v njihovih prostornih ter kakovostnih namestitvah je poskrbljeno za vse generacije, Turki pa gostitelji, ki si jih želi vsak brezskrbnega oddiha željan počitnikar.

Pri iskanju popolne počitniške destinacije je težko zadovoljiti željam vseh potujočih. Nekateri si želijo samo popoln odklop in počitek, drugi aktivne počitnice, spet tretji neomejene možnosti zabave. Aja, pa seveda mora biti dopust tudi prijazen do denarnice, zato kakšno razkošje ne pride v poštev. Misija nemogoče? Niti slučajno! Samo pravo destinacijo je potrebno izbrati.

Preverite bogato ponudbo počitniških paketov na turški rivieri in si privoščite oddih v Turčiji po svojem okusu. Na oddih v priljubljena letovišča turške riviere lahko poletite vsak četrtek od 27.4. do 2.11. in vsako nedeljo od 11.6. do 8.10. iz Ljubljane na letališče Antalya za 7 ali 14 dni. Poleg tega so vam vsak dan na voljo leti iz Dunaja, dvakrat tedensko pa tudi iz Graza.

Izhodišče popolnih počitnic na obalah turške riviere je letališče v Antalyi. Od so po celotni obali tako proti vzhodu kot tudi proti zahodu nanizana prečudovita letovišča, ki nudijo vse, kar potrebujete za popoln počitniški oddih. Proti zahodu vas bo pozdravilo letovišče Kemer , nekoč ribiška vasica, danes pa priljubljeno turistično središče s kristalno čistim morjem in bogato all inclusive hotelsko ponudbo. V nasprotno smer, torej proti vzhodu, boste po nekaj več kot 30-minutni vožnji prispeli v letovišče Belek , kjer se nahajajo cenovno nekoliko dražji luksuzni all inclusive hoteli. Morje je tu bolj mirno, poleg klasične all inclusive ponudbe z vodnimi parki pa so na voljo tudi številna golf igrišča.

Dejstvo je, da celo leto trdo garate za pošten dopust, zato se spodobi, da vam vsaj teden ali dva v letu ni treba pospravljati za seboj ter razmišljati, kaj in kdaj boste jedli. Prav zato je Turčija popolna počitniška destinacija . Večina hotelov na obalah turške riviere namreč ponuja all inclusive ali celo ultra all inclusive storitev, torej povsem neomejene količine brezplačne hrane, pijače in zabave na številnih toboganih, brez težav pa najdete tudi bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev.

Še dodatne pol ure vožnje proti vzhodu Turčije je potrebne, da se odpre pogled na mondeno obalno letovišče Side, kjer lahko najdete sledove kar 12 civilizacij. Tu vam tako zagotovo ne bo zmanjkalo možnosti za raziskovanje zgodovinskih turških ruševin, kar je lahko odlična dopolnitev hotelskega all inclusive razkošja. Še dodatno uro vožnje proti vzhodu pa je potrebne, da pridete do samega vznožja mogočne gore Taurus, kjer leži ena najbolj priljubljenih all inclusive turških počitniških destinacij med slovenskimi turisti - živahna Alanya z okoliškimi kraji Konakli, Incekum ter drugimi s slavno all inclusive hotelsko ponudbo in živahnim mestnim utripom, ki ponuja idealen vpogled v preplet Orienta in Evrope sredi Turčije.

Zakaj je turški all inclusive tako poseben?

Vsa letovišča turške riviere se lahko pohvalijo z bogatim naborom hotelov, ki v večini primerov nudijo vsaj all inclusive storitev. In ta resnično vključuje vse: od prečudovitih vodnih parkov, ki so praviloma nameščeni tik ob hotelu, do 1001 dnevne aktivnosti za vse generacije: joga, zumba, pikado, vodna aerobika, odbojka na mivki, vaterpolo, badminton ... Najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, ki je v številnih resortih za popolno izkušnjo malčkov razdeljen celo po starostnih skupinah.