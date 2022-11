Zimske pnevmatike dražje od 15 do 30 odstotkov v primerjavi z lanskimi

Za zamenjavo letnih pnevmatik za zimske imate le še štiri dni. V torek, 15. novembra, boste namreč morali imeti – ne glede na vreme – po zakonu na avtomobilu nameščeno zimsko opremo. Zimske pnevmatike morajo imeti vsaj 3 milimetre profila, ob uporabi letnih pa je treba imeti v avtomobilu snežne verige.

Če morate kupiti nove, za vas nimamo najboljših novic, v primerjavi z lani so namreč dražje od 15 do 30 odstotkov, še več, cene nekaterih se celo višajo na dnevni ravni, od 10 do 15 odstotkov več pa boste morali plačati tudi za menjavo, pa tudi tu cena še ni zadnja. Pnevmatike bi morali menjati vsakih šest let, v praksi pa marsikdo vozi več kot 10 let s starimi. Podražitve bodo razmere le še poslabšale Klasični novembrski zvok je že dodobra preplavil vulkanizerske delavnice. Regijski vodja AMZS, Peter Malenšek sicer pravi, da "glede na to, da so se ljudje 10 dni nazaj še kopali v morju, ni bilo nekega prevelikega povpraševanja". Iztok Boltez, direktor vulkanizerske delavnice Avtoservis Boltez, pravi, da je gneča že kar huda. Tri tedne bodo v njegovi delavnici pnevmatike menjali na petih avtomobilih hkrati, 12 ur na dan, vsak dan.

icon-expand Vožnja v snegu FOTO: Thinkstock

Pnevmatika je vsakomur strošek, ki je odveč, je pojasnil Boltez, vendar bo ta strošek bistveno višji kot lani. "Cene so se v povprečju dvignile od 15 do 20 procentov, nekatere pnevmatike celo do 30 procentov," je pojasnil Malenšek. Boltez je poudaril, da proizvajalci kot glavni razlog navajajo podražitev naftnih derivatov, kajti to je tudi glavna surovina za proizvodnjo pnevmatik. Prodajalec Jan Bizaj pa je dejal, da moramo tukaj "upoštevati tudi logistiko, transport, skladiščenje". Stroški gredo gor, gorivo, elektrika in "vse je treba noter prinesti", je še dodal. "Se pa cene spreminjajo skoraj dnevno," je povedal Malenšek. Prihaja tudi do primerov, ko stranka svoj avtomobil naroči za menjavo gum, se pozanima o ceni, na dan menjave pa je cena že višja. V AMZS-ju imajo kar "izziv zagotoviti isto ceno kot na dan, ko stranka naroči gumo," je pojasnil. Posamezni proizvajalci so zmanjšali proizvodnjo in rezerve, kar se odraža pri količini pnevmatik. Kot je poudaril Bizaj, so "najbolj pogoste dimenzije v pomanjkanju". Strinja se tudi Malenšek, saj pravi, da je "trenutno največji pritisk, tako da je trenutno kar izziv dobiti gume".